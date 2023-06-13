紐約僑校畢業典禮盛大舉行 頒發獎學金

紐約華僑學校學生在畢業典禮上表演節目。(僑校提供)

紐約華僑學校10日舉辦2022-2023年度畢業典禮，300多名學童參加。這是疫情爆發以來，紐約華僑學校最具規模的盛大活動。

包括中華公所主席曾偉康、紐約市長亞當斯 辦公室顧問及亞裔 事務部鄭祺蓉主任、社區事務組深資官員Gilbert Hoe 、國家立法事務處法務代表Jasper Diaz 、纽约台山寧陽會館主席伍健平、美東聯成公所主席梁漢本、紐約安良工商總會會長陳逸民、洪門致公堂主席李詠明、紐約龍岡親義公所主席劉國權、鶴山公所主席梁紹斌、駐紐約台北經濟文化辦事處公使張俊裕等出席，嘉賓們並向學生頒發畢業證書及獎學金。

鄭祺蓉為僑校糾察隊隊長林賢明(Jefford Lam)，任淑梅(Vicki Ren)頒發紐約Eric Adams市長獎。

中華公所主席兼紐約華僑學校董事長曾偉康祝賀畢業生，並感謝老師專業的教導及其為社區服務的奉獻精神。他還向選擇這所學校的父母表示感謝。

校長王憲筠表示，感謝中華公所主席曾偉康將任內薪資全數捐獻給僑校學生。

王憲筠說，中華公所伍銳賢顧問曾於2018年捐獻其主席任內全數薪資，並與雲吞公司創辦人黃青新共同創建「華僑學校畢業鼓勵金」，鼓勵華人子女向學。雲吞公司自2018年以來，每年捐獻5萬元。該公司李可星董事及傳統市場黃本立總裁也出席頒獎典禮。國寶銀行孫儀文執行長也出席了畢業典禮。