中文稅務22日講座 為華人創業解惑

安良工商總會將於6月22日與IRS資深講師合作舉辦稅務知識中文講座，中華公所主席曾偉康(左四)、安良工商總會會長江雋嵐(左三)和陳逸民(左二)出席記者會。(記者許君達／攝影)

紐約安良工商總會將於6月22日(周四)上午在曼哈頓華埠 為社區居民開展免費的中文稅務知識講座，通曉國粵雙語的美國國稅局(IRS)資深雙語外展聯絡員李鏞屆時將主講兩節課程，幫助華人 社區的小商業者和有創業想法的人更好地瞭解美國的稅務規定和報稅技巧。活動由中華公所、安良工商總會和紐約中華總商會合作主辦。

當日的第一堂課從上午10時至11時，課程內容為一般性問題，包括商業記錄及保存的須知事項、商業業務結構簡介、企業帳戶與個人帳戶之間資金轉移和業務相關的餐飲娛樂費用扣稅問題；第二堂課從11時30分至12時30分，內容主要有新冠疫情 期間的特殊情況介紹，包括大流行期間的稅收抵免相關規則以及居家從事商務和辦公所能夠抵扣的費用等。

安良工商總會會長江雋嵐表示，在美國生活，報稅是一項至關重要的任務，對不熟悉政策和語言的很多華人來說也很困難。疫情結束後，工商會的社區服務活動逐漸恢復，因此組織了這樣一場有實用價值的講座，若效果不錯，未來還會繼續主辦。會長陳逸民表示，希望通過這樣的講座讓大家更好地認識稅務的重要性，所有華人居民凡有不明白的地方都歡迎來學習。

講座將於6月22日上午10時開始，免費入場，地址：華埠勿街(Mott St.)83號安良工商總會三層。主講人可以說國語和粵語，屆時將根據現場情況和觀眾需求調整講座語言的使用情況。由於場地空間有限，主辦方建議提前電話預約：(929)266-8408。