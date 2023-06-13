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紀念奴隸解放 法拉盛將首次舉辦六月節

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛六月節活動海報。(市議員黃敏儀辦公室提供)
法拉盛六月節活動海報。(市議員黃敏儀辦公室提供)

代表法拉盛地區的市議員黃敏儀12日宣布，將與法拉盛奧爾德鎮墓地保護協會(Olde Town of Flushing Burial Ground Conservancy)合作，於17日在舉辦首個六月節(Juneteenth)，紀念美國解放奴隸的歷史。

六月節也被稱為自由日或解放日，紀念美國南部奴隸制在1865年6月19日終結，當日，聯邦軍少將格蘭傑(Gordon Granger)宣讀「第三號將軍令」，告知德州奴隸獲得自由。林肯(Abraham Lincoln)總統雖已在1863年簽署「解放奴隸宣言」，但直至兩年後宣言才終得以施行。在2021年，六月節成為聯邦法定假日，2020年，六月節成為紐約市及市公校的假日。

據介紹，法拉盛奧爾德鎮墓地在1840年獲購，成為公共墓地，墓地埋葬逾1000人，其中大多數均為非洲裔及原住民。 1898年，墓地完成最後一次下葬；同年紐約五區合併，正式成為現代紐約市。

黃敏儀表示，此次活動不僅紀念追溯這一重要的里程碑的美國歷史時刻，也是法拉盛首度舉辦六月節，法拉盛與非洲裔及原住民的歷史，都有著豐富與複雜的交織與聯繫。

六月節活動將在17日(周六)上午10時至下午4時在法拉盛奧爾德鎮墓地舉辦，地點為46大道交164街的奧爾德鎮墓地。屆時將包含非洲裔藝術家及絎縫師(quilter)的展覽與討論。

上午11時，墓地保護協會成員將討論他們的檔案史料以及與皇后學院、皇后區圖書館的口述歷史項目「皇后區記憶」(Queens Memory Project)的合作。中午12時及下午2時，藝術家們將討論他們的作品。下午3時，則將討論法拉盛墓地的未來及歷史意義。

法拉盛 原住民 紐約市

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