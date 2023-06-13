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王嘉廉醫療中心新設牙科 服務擴展至皇后區

記者高雲兒／紐約報導
王嘉廉社區醫療中心9日在位於法拉盛40路的新大樓舉辦社區開放日。(記者高雲兒／攝影)
王嘉廉社區醫療中心9日在位於法拉盛40路的新大樓舉辦社區開放日。(記者高雲兒／攝影)

王嘉廉社區醫療中心9日在位於法拉盛40路的新大樓舉辦社區開放日，為前來的社區民眾展示新增的優質醫療服務設備和服務。國會眾議員孟昭文、皇后區區長理查茲、市議員黃敏儀等出席了開放日活動，對該醫療中心的服務表示支持。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)表示，這是他們首次將牙科服務擴展至皇后區，新址擁有先進醫療設施的牙科診室，讓醫療中心成為當地最大的提供牙科服務的機構之一。

整棟樓有17個牙科診室。王嘉廉社區醫療中心醫療服務推廣及社區關係主任黃靖婷表示，華裔長者因為語言障礙以及保險無法使用等一些不便之處不願看牙，導致生活質量下降。然而在此新開的牙科診療室，無論民眾是否有能力支付醫療費用、說何種語言或何種移民背景，醫療中心都會為他們提供包括心理健康和牙科在內的基本醫療服務。

查高書介紹，這幢面積約8萬平方呎的全新環保門診大樓於2022年12月正式啟用，預計將為超過2萬5000名就診者提供服務，「我們為成人和兒童提供初級保健，並在必要時提供精神衛生服務」。醫療中心每周開診七天，接受包括白卡在內的大多數的主要醫療保險

王嘉廉社區醫療中心新地址為法拉盛40路131-72號；內科開放時間為周一、周二、周四至周日，上午9時至下午6時；周三為上午10時至下午6時；牙科為周一至周三、周五上午9時至下午5時，周四上午10時至下午5時。更多詳情可瀏覽：www.cbwchc.org/index_ch.asp。

醫療保險 法拉盛 皇后區

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