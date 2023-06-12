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州大麻管理辦公室 獲擴大執法權

記者鄭怡嫣／紐約報導
州大麻管理辦公室擴大執法權，可執法非法大麻商家，圖為法拉盛停駐的無牌流動大麻車。(記者鄭怡嫣／攝影)
州大麻管理辦公室擴大執法權，可執法非法大麻商家，圖為法拉盛停駐的無牌流動大麻車。(記者鄭怡嫣／攝影)

州大麻管理辦公室(State Office of Cannabis Management)近來獲擴大執法權，對非法大麻店可定輕罪或評估民事處罰，皇后區長理查茲(Donovan Richards)對執法非法大麻銷售表態支持。

在近日召開的皇后區委員會上，州大麻管理辦公室政府事務(Intergovernmental Affairs)副主任柏娜德(Pascale Bernard)介紹，除對執牌大麻店可以執法以外，州大麻管理辦公室，連同州稅務及財政廳(NYS Department of Taxation and Finance)以及州檢察官辦公室，近來也都被賦予對非法大麻店的司法管轄權(jurisdiction)。

即日起，州大麻管理辦公室可對無執照的大麻店「展開行動」，評估這些非法大麻店的民事處罰及相應的罰金，並可將無證販賣定為A級輕罪(Class A misdemeanor)。同時，他們也可對大麻店進行日常檢查，若商家拒檢，他們也有權向商家開出法院傳票。

柏娜德表示，許多州立法人員都在擔憂非法大麻店的問題，州大麻管理辦公室正在搜查最惡劣的非法商家，他們危害公眾，也沒人知道他們販賣的大麻中有什麼成分。

皇后區長理查茲則在會議上表態支持執法非法大麻店，他說，這些商店傷害了執牌商家以及整個合法化的市場。在另一份聲明中，他也表示，新的執法權是「常識性」的措施，州府必須繼續問責非法大麻店，尤其是向未成年銷售毒品的非法商家，如此既可保護合法化的大麻產業，也能確保安全性消費。

近幾月來，非法大麻及菸店在五大區氾濫，迫使執法部門以更強硬的手段打擊迅速擴張的非法市場，在曼哈頓華埠，也有無照經營的商家已經收到地檢處的通知，警告可能將展開驅逐程序。根據市警局的最新數據，在2023年第一季度，共有137人因銷售或持有大麻而被捕，為大麻合法化以來單季度逮捕人數最多，也是2020年以來，逮捕人數第三高的一次。

大麻合法化 皇后區 華埠

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