華埠假貨攤販出籠 擠占人行道

售假攤販大量聚集，將堅尼路南側狹窄的人行道擠得水泄不通。(記者許君達／攝影)

隨著天氣轉暖、觀光旺季來臨，曼哈頓華埠 附近的假冒名牌商販，又開始大規模聚集在堅尼路(Canel St.)附近，導致人行道難行；而市警在此前曾針對這些攤販有大規模執法行動，不過有社區人士反映，警方的執法敷衍了事，才會造成商販又再出現。

11日有大批的假貨商販集中在堅尼路南側、位於百老匯 大道和寇特蘭巷(Cortlandt Alley)之間，以及百老匯大道交堅尼路南側路東的人行道上；這些商販將假包、太陽眼鏡和襯衫等，陳列在原本就不寬敞的人行道上，再加上駐足談價的購買者，使行人過路困難重重，還不時與逗留者發生肢體接觸甚至口角。

華埠的假貨商販大致可分為兩種，一種是「游擊隊」，拉客者在堅尼路兩側以及勿街(Mott St.)和茂比利街(Mulberry St.)上遊蕩，只攜帶產品畫冊或少量樣品，與客戶談好價格後再前往庫房取貨，這種商販幾乎全是華人 。另一種是「地攤商」，即在地面或小推車上擺出貨品直接售賣，這種商販以非洲裔為主，但也有華人和其他族裔。

此前市警曾對假貨攤販有大規模掃蕩行動，不過在執法行動過後沒多久，攤販又再度如野草般「春風吹又生」；由於百老匯大道是市警一分局和五分局轄區的分界線，記者11日觀察，路西側的一分局轄區，有警察徒步巡邏，執勤的警車也停在路邊；而路東側的五分局轄區則未駐有巡警。

也因此百老匯大道兩側的景象迥異：西側地攤商販較少且不敢明目張膽，一些攤販圍坐路旁，堆在人行道上的物品黑色袋子罩住，也鮮有客人停留；東側的五分局轄區內則人聲鼎沸，攤販肆無忌憚地把各種貨品擺開售賣，其間數次有五分局的警車路過，商販則機警且熟練地把攤位遮起來，發現警車並非衝自己而來後，便繼續擺攤。

華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，華埠售假活動歷史悠久，而警方平日疏於執法、僅在特殊時期搞「運動式執法」的行為方式也久已有之，偶爾的「運動」過後不久，一切便又照舊。「每個人都想知道為什麼會這樣，但答案只有一個『不知道』。」