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訴說老故事 亞裔藝術家徵華埠相簿

記者顏潔恩／紐約報導
長者圍在一起研究老照片。(記者顏潔恩／攝影)
長者圍在一起研究老照片。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)兩名亞裔藝術家自4月底推出「掃描記憶，分享我們的故事」(Scanning Memories, Sharing Our Stories)工作坊，走訪紐約市各地區向民眾徵集曼哈頓華埠的老照片，通過個人獨特的回憶，引發大家的情感共鳴；兩人日前到班森賀服務中心宣傳活動，一些長者帶著陳年老照片，經掃描器轉成電子檔珍藏，並向在場的人分享故事。

兩人均為藝術家，在俄亥俄州土生土長的華裔苗安，與在德州長大的越南裔黃玉，因在紐約市共同打拚而結緣，雖都不是道地的紐約客，但都在曼哈頓華埠找到家的感覺，自此對社區擁有獨特感情；兩人後來獲得靈感，計畫透過家庭圖像、數位檔案的形式，延續少數族裔在某社區的歷史發展與故事。

「從人們的角度講述華埠的歷史」，希望在社區日益走向貴族化和改變的同時，進而保護原有的文化遺產；該項目命名為「華埠相簿」(Chinatown Photo Album)，向民眾收集有關華埠的照片與故事，除在社群媒體Instagram分享外，最終也將製成書籍送給參與的人。

據兩人介紹，該項目獲得亞美藝術聯盟(Asian American Arts Alliance)的撥款資助，接下來將與更多社區機構、學校等合作，雖以收集華埠故事為目標，不過所有想要電子化舊照片的民眾均歡迎參與這些工作坊，向大家分享自身的故事。

70多歲的梁偉均拿著一張10多歲時在廣東台山拍的全家福照片進行電子化，黑白照片中有已故父親、90多歲高齡的母親、還有兄弟姐妹以及叔父；在那個拍照不方便的年代，拍照都要跑一趟老照相館，每當看著這張童年照都會感覺時光飛逝，一下子就長成了白髮蒼蒼，「時間很珍貴」。

黃玉說，照片的意義在於背後留下的故事，自己成長過程中，爸媽不愛談起過去的事，但如若有照片加持，更容易記得當下發生的事，也會引發更多的好奇。有興趣者可電郵至[email protected]

梁偉均(右)拿著10多歲拍的全家福照片將其電子化。(記者顏潔恩／攝影)
梁偉均(右)拿著10多歲拍的全家福照片將其電子化。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙亞裔藝術家日前到班森賀服務中心，宣布徵集華埠老照片。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙亞裔藝術家日前到班森賀服務中心，宣布徵集華埠老照片。(記者顏潔恩／攝影)

華埠 紐約市 曼哈頓

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