毒品販賣機布碌崙上路 一天賣光

為讓吸毒者更安全、清潔的使用毒品，紐約市府設立自動販賣機；但官員認為是變相鼓勵癮君子繼續吸毒。(Getty Images)

紐約市首個「毒品 自動販賣機」(drug-themed vending machine)日前在布碌崙(布魯克林)布朗斯維爾設立，僅一天物品幾乎被拿光；儘管市府稱這是為了幫助吸毒者更安全使用而做出的舉措，仍有民選官員感覺不當，認為這是變相鼓勵癮君子繼續吸毒的做法。

市府共安裝四台毒品自動販賣機在毒品使用泛濫的社區，這些販賣機包括吸毒工具包、煙斗、喉舌、潤唇膏，以及各類自我保健產品，包括衛生用品、芬太尼貼布(Fentanyl strips)、納洛酮(Naloxone，商品名為Narcan)、尼古丁口香糖、保險套等。

日前第一台販售機已在布朗斯維爾設置完畢，市衛生局局長長瓦桑(Ashwin Vasan)則宣布，未來可能還會供應注射海洛因、其他毒品的注射器；目前的販售機入庫前，每台成本為1萬1000元，民眾只需輸入郵政編碼就可獲得想要的物品。

不過這些自動販賣機才設立不到一天，原本裝滿產品的機器內，只剩下寥寥無幾的商品，包括一個逆轉麻醉劑過量的套件、以及兩張藥物貼布。

據市府說法，這些舉措是為了幫助吸毒者更安全、更清潔地使用毒品，遏止藥物過量造成的死亡人數，不過不是所有人都對此買帳；「我們的城市不該支持毒品商業化，任何支持這些販售機的人都該為自己感到羞恥」，皇后區市議員阿里奧拉(Joann Ariola)表示，當局花在這上面的錢，應該用來打擊毒品濫用，幫助吸毒成癮的人獲得服務與治療，「而不是鼓勵他們繼續吸毒」。

儘管在2021年的市長選舉中，亞當斯 (Eric Adams)表示不支持合法化毒品，但今年卻已宣布將會在2025年開張五間毒品注射站，「所以吸毒者不用擔心被捕」；目前在布朗士 哈林區(Harlem)、曼哈頓華盛頓高地(Washington Heights)已設有毒品注射站。