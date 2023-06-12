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布碌崙公車節 回顧紐約經典公車

記者胡聲橋／紐約報導
2020年面世的全電動公車。(記者胡聲橋／攝影)
2020年面世的全電動公車。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市交通博物館(New York Transit Museum)近日在布碌崙(布魯克林)登波(dumbo)舉辦公車節，展示紐約市各個年代的八款公車，向參觀者講述紐約公車的歷史。

這次公車展覽在布碌崙大橋下的Warren Roebling Plaza舉行，充滿歷史記憶及痕跡的布碌崙大橋和古董級公車相互映襯，講述著紐約市豐富和輝煌的歷史。

展出的八款公車中，最古老的一款是上世紀30年代的雙層公車，最新的一款是2020年的全電動公車，其他還有上世紀從40到90年代不同款式設計和顏色的公車。參觀者登上這些古董級公車，彷彿時光回轉，體會數十年前的旅程。

在所有的古董公車中，又以在1948年面世的2969號公車最為聞名，它曾在電視劇「The Honeymooners」中出現，故得外號「Jackie Gleason Bus」；這款車型當時專為紐約市設計，是首批40呎長的公車，而且雙開前門的寬度是普通公車的兩倍，方便乘客上下車。

參觀者在現場還能與公車司機交流，了解特定款的公車以及公車司機的生活。這次公車展吸引了不少華裔來參觀。黃女士家住皇后區，她在當天特地和女兒一起參觀公車展。

黃女士說，這些公車見證了紐約市的過去，特別有歷史感，透過這些公車，她也彷彿一窺過去100年紐約人的日常生活。

家住附近的徐女士因為19個月大的兒子喜歡車，全家人一起來看公車展，順便也學習歷史；一名在長島石溪大學(Stony Brook University)上學的華裔男學生漆同學，也來看公車展，他還特別帶了相機多拍幾張照片。

從波士頓到紐約觀光的趙女士，與友人碰巧看到廣告，才知道有這個公車展。來了以後，覺得不虛此行。

1948年面世的公車「Jackie Gleason Bus」。(記者胡聲橋／攝影...
1948年面世的公車「Jackie Gleason Bus」。(記者胡聲橋／攝影)
上世紀30年代面世的雙層公車。(記者胡聲橋／攝影)
上世紀30年代面世的雙層公車。(記者胡聲橋／攝影)
1959年面世的紐約公車。(記者胡聲橋／攝影)
1959年面世的紐約公車。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市 布碌崙 華裔

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