紐約州警民理事會捐萬元 接力助重症警員

州警民理事會探望布倫斯。(理事會提供)

繼此前華人 社區的善款，紐約州警民理事會近日與市警總局及市警察 工會代表，一同探望患重症的皇后區法拉盛 109分局警員布倫斯(George Brauns)，並再為他捐款1萬元，鼓勵他繼續與病魔作鬥爭。

州警民理事會數位成員，近日在市警總局社區事務部主管林貴安、市警察工會代表薩拉蒙(Ray Salamome)及其他警員陪同下，探望患重症的身患紅斑狼瘡、至今在家坐輪椅養病的布倫斯，理事會會長林河代表全體成員向布倫斯捐款1萬元，表達對他的敬意及對社區付出的感謝之情，期望他早日康復。

工會代表薩拉蒙對此舉表示感激，並指警民合作十分重要，只有通過加強警民之間的對話和互動，才能促進社區的安全和發展，將繼續與理事會合作。

布倫斯在2014年加入當地警局，兩年多前被診斷患有紅斑狼瘡，治療過程中暴瘦130磅，只能坐輪椅代步，同時伴有骨質疏鬆症、心包炎、纖維瘤等並發症，此前華社在聽聞此消息後，在十餘天為他共同籌款逾3萬元。

對於布倫斯的近況，此前華社的募款活動發起人陳熠11日受訪時表示，當時的籌款活動，是布倫斯確診兩年多來第一次在公共場合露面，警察給人的印象雖說是高大威猛，但他患病後事實上有很長一段時間都不能接受自己的情況，心理焦慮無望，外界的善舉也給了他繼續與病魔鬥爭的勇氣。