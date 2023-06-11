「男性健康意識資源展」籲規律做體檢

亞美醫師協會呼籲男性規律體檢，重視身體健康。(記者張心╱攝影)

為慶祝全國6月男性健康月，由親情健保(Affinity By Molina Healthcare)和真爸爸網路(Real Dads Network)主辦的「男性健康意識資源展」10日於曼哈頓華埠 舉辦，數十家社區機構向民眾科普健康建議，呼籲男性重視身心健康。

現場十餘家展示攤位吸引了華埠民眾的注意，紛紛前來了解健康資訊，體驗親子遊戲、男性理髮、免費冰沙、DJ音樂、尊巴舞(Zumba)教學等多項免費服務，使參與民眾發現這不僅是男性關懷展會，也是有益於各個人群的社區活動。

亞美醫師協會(CAIPA)外事主任黃雪莉(Shirley Huang)介紹，男性自信於身體健康，鮮少按時做體檢。但據自己從業多年的觀察，很多男性時隔多年不查，一檢測就發現大問題。「膽固醇高、糖尿病、高血壓等都是華人男性常見問題，建議大家形成規律的體檢習慣，避免滋生健康隱患。」

華人策劃協會外展專員鄭雨欣表示，除了身體健康要關注以外，成年人的心理健康也至關重要。華策會的成人心理健康關懷項目，為18歲以上的人群提供免費的心理輔導，無論移民身份，即使是留學生也可以報名參加；心理輔導也可以用普通話、廣東話進行。