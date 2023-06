紐約4市醫 登全美「最佳亞太裔醫生」

市立醫院系統共有四名亞裔醫生榮獲Castle Connolly獎。左起為Vani Dandolu、Gladys Lee-Hwang、Anitha Srinivasan、Eric Wei。(市立醫院系統提供)

美國醫療評鑑機構「Castle Connolly Medical Ltd」,以幫助消費者找到最佳醫療保健為使命,日前公布其作為全美醫學 界最高獎項之一的「Castle Connolly」獲獎名單;在2023年度「最佳亞太裔醫生」獎中,共有四名來自紐約市立醫院系統的高階醫生獲得此項殊榮。

據悉,此次全美共有橫跨35個州、多達63種專業的350名亞裔 醫護人員榮獲這個獎項,上榜的醫生都由同行提名,並根據個人名譽、就診經驗、以及教育程度進行評估,這些醫生均具備專業的醫學知識,和對文化敏感的護理服務。

市立醫院系統宣布,獲獎名單中有四人是該系統內的醫生,其中包含兩名華裔,分別是分娩部門主任(Director of Labor and Delivery)Gladys Lee-Hwang、以及高級副總裁及首席品質官魏凱(Eric Wei);另外兩名還有印度裔的婦產科負責人(Chair of Obstetrics and Gynecology)Vani Dandolu,和醫院副主任(Deputy Medical Director)Anitha Srinivasan。

在醫療界服務超過20年的Gladys Lee-Hwang,負責監管去年接生了852個新生兒的分娩部門,她在紐約醫學院(New York Medical College)獲得學位,目前也在母校任教,擔任一名副教授和臨床講師;她表示,不僅患者,就連醫生也會依賴Castle Connolly的名單,來找到值得信賴的醫生,能被列入算是至高榮譽。

魏凱專注於培養安全文化,確保4萬3000名員工的質量改進能力,他也是紐約大學 格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)的臨床副教授、紐約大學全球公共衛生學院的兼職教授,「很榮幸為市立醫院服務,我們是真正接受及擁抱職員、患者、社區多樣性的機構,並提供相關服務。」