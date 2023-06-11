帝國藍十字保險 捐全市食物銀行180萬

健保公司在日落公園派送約250份食物給會員們。(記者顏潔恩╱攝影)

帝國藍十字藍盾健保 (Empire BlueCross BlueShield)日前於布碌崙 (布魯克林)日落公園 的社區服務中心宣布，將注入180萬元的資金給橫跨紐約州的食物銀行(Food Bank)，用以投資健康食品系統；當日也在日落公園派送約250份食物給健保會員，包括西語裔、華裔等大量民眾出席。

記者會上，帝國藍十字藍盾健保代表、非營利機構「給紐約市的食物銀行」(Food Bank For New York City)、Public Health Solutions負責人，以及市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)等人出席。

根據宣布，健保公司將注入高達180萬元的資金，給紐約州內供應食品的非營利機構，其中更與「給紐約市的食物銀行」合作，獲得當中的45萬元資金，這筆費用將協助推動「食物即藥品」(Food as Medicine)計畫，民眾通過獲得營養達到最佳健康，來解決糧食不安全問題；另外，當日也在日落公園派發250份食品給會員，當中多以西語裔民眾為主，有7%的華人。

健保公司市場營銷和銷售部門負責人Victor Bell表示，通過這些舉措，民眾可透過全新的角度看待健保計畫、重新制定系統，令社區更茁壯；該公司在布碌崙擁有超過18萬名會員，單日落公園就有2萬6000名，2021年的數據顯示該社區的貧困率在23%，是相對高的基準，「我們必須確保足夠的福利帶給需要的社區和家庭。」