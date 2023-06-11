我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

亞裔貧困率高於平均值 專家：福利政策需改革

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約市亞裔貧困率高於平均。(本報檔案照)
紐約市亞裔貧困率高於平均。(本報檔案照)

根據統計，紐約有23%亞裔成年人生活在貧困中，高於平均數字16%，與主流社會觀念中亞裔高收入的形象不符；新州州立大學計畫與公共政策學院博士王永紅日前在皇后區法拉盛的講座上表示，政府的福利政策尚存漏洞，仍需改革。

王永紅為美國貧困問題與扶貧政策、高等教育預算與金融政策、非營利及慈善機構財務管理研究領域的知名學者，發表中英文學術專著及多篇文章，其中包括學術書籍「美國貧困問題與扶貧機制」；當天她擔任由美國華人華僑聯合總會在法拉盛舉辦的福利講座主講人，為民眾普及美國的福利政策與救濟制度。

在提到此次講座意義時，她表示，2022年由哥倫比亞大學與Robin Hood基金會對紐約貧困人口進行的年度調查數據顯示，紐約約有23%亞裔成年人生活在貧困中，高於總人口平均16%的貧困率，調查結果與傳統美國社會觀念中亞裔勤奮、高收入的刻板印象不相符。在探索亞裔高貧困率的根本原因同時，也望在華社普及救濟項目，幫助有需要的民眾申請。

王永紅表示，1996年時任總統柯林頓進行福利改革後，為領取現金救濟者設立了時間上的期限，並輔助職業教育培訓，激勵他們進入勞動市場，減少政府壓力與負擔，是「授人以魚，不如授人以漁」的典範。但臨時援助項目也由聯邦下放到了州政府，這使得各州為稅收及投資考慮，都在減少公共福利及救濟項目，不再鼓勵低收入者遷入，此外福利政策也仍有不少漏洞，不能保證公平性，仍需進一步的改革。

美國華人華僑聯合總會日前在法拉盛舉辦福利講座，主講人為新州州立大學計畫與公共政策...
美國華人華僑聯合總會日前在法拉盛舉辦福利講座，主講人為新州州立大學計畫與公共政策學院博士王永紅(左三)。(記者鄭怡嫣╱攝影)

福利 亞裔 法拉盛

上一則

「男性健康意識資源展」籲規律做體檢

下一則

紐約市公校 首推學生膳食教育

延伸閱讀

角聲佈道團40年慶 強調社區關懷

角聲佈道團40年慶 強調社區關懷
陳偉儀8大道掃街 關注衛生問題

陳偉儀8大道掃街 關注衛生問題
紐約花蓮慈惠堂6/11舉行堂慶法會

紐約花蓮慈惠堂6/11舉行堂慶法會
Flushing Tower黃金地段辦公空間出租

Flushing Tower黃金地段辦公空間出租
法拉盛牙醫講座 籲長者注重口腔保健

法拉盛牙醫講座 籲長者注重口腔保健

熱門新聞

有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體