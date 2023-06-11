亞裔貧困率高於平均值 專家：福利政策需改革

紐約市亞裔貧困率高於平均。(本報檔案照)

根據統計，紐約有23%亞裔 成年人生活在貧困中，高於平均數字16%，與主流社會觀念中亞裔高收入的形象不符；新州州立大學計畫與公共政策學院博士王永紅日前在皇后區法拉盛 的講座上表示，政府的福利 政策尚存漏洞，仍需改革。

王永紅為美國貧困問題與扶貧政策、高等教育預算與金融政策、非營利及慈善機構財務管理研究領域的知名學者，發表中英文學術專著及多篇文章，其中包括學術書籍「美國貧困問題與扶貧機制」；當天她擔任由美國華人華僑聯合總會在法拉盛舉辦的福利講座主講人，為民眾普及美國的福利政策與救濟制度。

在提到此次講座意義時，她表示，2022年由哥倫比亞大學與Robin Hood基金會對紐約貧困人口進行的年度調查數據顯示，紐約約有23%亞裔成年人生活在貧困中，高於總人口平均16%的貧困率，調查結果與傳統美國社會觀念中亞裔勤奮、高收入的刻板印象不相符。在探索亞裔高貧困率的根本原因同時，也望在華社普及救濟項目，幫助有需要的民眾申請。