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「福安康寧同樂日」普及健康與安全

記者許君達╱紐約報導
五分局警官帶來的防詐騙講座受到好評。(記者許君達╱攝影)
五分局警官帶來的防詐騙講座受到好評。(記者許君達╱攝影)

由紐約長老會下城醫院主辦的第12屆「福安康寧同樂日」社區服務活動，日前在曼哈頓華埠紐約中華公所大禮堂舉行，20家各類機構的代表到場為居民提供諮詢服務，共有150人報名參與了活動。

當日的活動持續整個上午，除了機構的諮詢櫃台外，在大舞台上還穿插安排了三場講座，包括由格雷西廣場醫院(Gracie Square Hospital)亞裔精神科項目負責人陳舜玲帶來的心理健康講座、由市警五分局警官帶來的防範詐騙講座，紐約養生太極氣功聯誼會還現場展示教學了健身氣功。中華公所主席曾偉康表示，這麼多機構和項目齊聚一堂，相信來到這裡的人們都能找到他們需要的東西。

「福安康寧」華人社區保健計畫主任黃美貞介紹，「同樂日」旨在幫助社區民眾提高健康和安全知識，並且便利地接觸到相關服務資源，此前已經舉辦了11屆，受到廣泛歡迎。今年是同時也是「福安康寧」華人社區保健計畫創辦的第30周年，從最初在華埠的製衣廠內提供簡易的健康檢查，到如今已為超過20萬人提供醫療服務。

此次活動的合作方帶來了諸多方面的諮詢服務，包括健保、醫療、養老、精神疾患、癌症服務、視力保健、阿茲海默症關愛等，紐約市政府的交通安全教育、中毒控制中心以及市長辦公室社區心理健康部門也透過這樣的場合深入到社區為居民提供服務。

由於活動時間包括了整個上午，主辦方還專門為參加者提供了食物和抽獎券。居民周女士表示，自己本來也沒想到有什麼需求，只是正好有時間，就過來看看，沒想到活動內容很豐富，比如警官的防詐騙講座就很實用。

「福安康寧同樂日」活動日前在華埠舉辦，今年該活動已邁入第12屆。(記者許君達╱攝...
「福安康寧同樂日」活動日前在華埠舉辦，今年該活動已邁入第12屆。(記者許君達╱攝影)

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