我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

曼哈頓華埠夜店申請者首會社區 釐清噪音等疑惑

記者劉梓祁／紐約報導
華埠夜店經營者首次與華埠社區代表對談。(截自會議現場)
華埠夜店經營者首次與華埠社區代表對談。(截自會議現場)

日前申請在曼哈頓華埠且林士果設立夜店和酒牌的業者摩爾(Thomas Moore)，遭到社區反對；近日他又二度對同地址向曼哈頓第三社區委員會提交申請，並於日前與社區首次對話，接受詢問並對早前過失致歉。

此閉門會議由華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)組織，其餘代表來自心目華埠(Think!Chinatown)、歡迎來到華埠(Welcome to Chinatown)等組織，以及律師古奇(Edward Cuccia)和多位華埠居民。

摩爾在此前針對且林士果(Chatham Square)5號「華埠醫學影像中心」舊址申請酒牌，並擬定開設夜店「Duck Club」，引來社區不滿和對治安與環境的擔憂，最終申請被撤回。

摩爾發言表示，撤回初次申請是因為意識到犯下錯誤，不僅沒有做足夠的外展，也未主動聯繫社區組織，由於此前擬使用疑對華人不敬的「Duck Club」作店名，摩爾致歉並表示此回再度申請，已撤下粗心選用的冒犯性名稱，並詢問新顧問和酒牌律師的意見。

被問及如何有效處理夜店噪音，摩爾表示，將聘請音效處理公司，共同研究如何將噪音對社區影響降到最小。此外他還表示，離最近居民樓相隔的牆體也會作隔音處理，且場地內人數上限為231人。

在討論如何管控店外人流和其影響時，摩爾表示會與保安公司研究方法，並設立室內排隊等候區，以保證70%顧客在內等候，避免產生噪音等問題。他補充說，為了降低散場後的人流影響，不會在每次表演結束後立即閉店，而是讓有需要的人稍作逗留，減緩散場速度。

在對華人社區貢獻方面，摩爾說此場地空置多年，若可以成功營商，對華埠餐館、治安和夜間經濟均有正面影響，且未來會向社區藝術家和非營利團體無償開放，舉辦符合華人興趣的活動。

第三社委會將於12日(周一)下午6時30分舉行線上會議，網址為https://reurl.cc/11gLjm。

華埠 華人 曼哈頓

上一則

陳偉儀8大道掃街 關注衛生問題

下一則

教育組織PLACE NYC 初選參選人背書名單

延伸閱讀

角聲40年慶:不只佈道 強調社區關懷

角聲40年慶:不只佈道 強調社區關懷
華府社區驚見大黑熊樹上小憩 民眾圍觀 封路捕獲

華府社區驚見大黑熊樹上小憩 民眾圍觀 封路捕獲
華埠科西街永興酒店庇護所 投入運營

華埠科西街永興酒店庇護所 投入運營
華埠將推夏季社區系列活動 盼帶動商業復甦

華埠將推夏季社區系列活動 盼帶動商業復甦
谷內郡交通社區座談 10日起推出4場

谷內郡交通社區座談 10日起推出4場

熱門新聞

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打