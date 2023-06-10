曼哈頓華埠夜店申請者首會社區 釐清噪音等疑惑

華埠夜店經營者首次與華埠社區代表對談。(截自會議現場)

日前申請在曼哈頓華埠 且林士果設立夜店和酒牌的業者摩爾(Thomas Moore)，遭到社區反對；近日他又二度對同地址向曼哈頓第三社區委員會提交申請，並於日前與社區首次對話，接受詢問並對早前過失致歉。

此閉門會議由華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)組織，其餘代表來自心目華埠(Think!Chinatown)、歡迎來到華埠(Welcome to Chinatown)等組織，以及律師古奇(Edward Cuccia)和多位華埠居民。

摩爾在此前針對且林士果(Chatham Square)5號「華埠醫學影像中心」舊址申請酒牌，並擬定開設夜店「Duck Club」，引來社區不滿和對治安與環境的擔憂，最終申請被撤回。

摩爾發言表示，撤回初次申請是因為意識到犯下錯誤，不僅沒有做足夠的外展，也未主動聯繫社區組織，由於此前擬使用疑對華人 不敬的「Duck Club」作店名，摩爾致歉並表示此回再度申請，已撤下粗心選用的冒犯性名稱，並詢問新顧問和酒牌律師的意見。

被問及如何有效處理夜店噪音，摩爾表示，將聘請音效處理公司，共同研究如何將噪音對社區影響降到最小。此外他還表示，離最近居民樓相隔的牆體也會作隔音處理，且場地內人數上限為231人。

在討論如何管控店外人流和其影響時，摩爾表示會與保安公司研究方法，並設立室內排隊等候區，以保證70%顧客在內等候，避免產生噪音等問題。他補充說，為了降低散場後的人流影響，不會在每次表演結束後立即閉店，而是讓有需要的人稍作逗留，減緩散場速度。

在對華人社區貢獻方面，摩爾說此場地空置多年，若可以成功營商，對華埠餐館、治安和夜間經濟均有正面影響，且未來會向社區藝術家和非營利團體無償開放，舉辦符合華人興趣的活動。

第三社委會將於12日(周一)下午6時30分舉行線上會議，網址為https://reurl.cc/11gLjm。