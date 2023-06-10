華商會攜社團 關心男性健康

法拉盛華商會將聯合親情健保及真爸爸網路等機構，在6月舉辦三場「男性健康意識資源展」活動。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝即將到來的父親節和6月男性健康月，紐約法拉盛華人(工商)促進會於9日宣布，將與親情健保 (Affinity By Molina Healthcare)以及真爸爸網路(Real Dads Network)等社區機構合作，舉辦第二屆「男性健康意識資源展」，為男性帶來健康篩查、免費理髮、親子遊戲等多項服務。

親情健保的社區外展總監Victor Pupo表示，男性常因為忙碌或不願意展現脆弱，多忍痛堅持工作，最後甚至造成嚴重後果，「關愛每個男人的同時，也是關愛其背後的每個家庭」。

作為真爸爸網路創始人兼CEO的Derek Phillips表示，希望能夠成立定期的研討會，讓男性更經常地獲取相關健康資訊，並期待第三年的資源展活動能夠擴大範圍，使更多人受益。

華商會首席顧問杜彼得則支持，並呼籲民選官員應實際推行利民法案。

據悉，本月的「男性健康意識資源展」共有三場活動，分別在皇后區、華埠 和布碌崙 (布碌崙)，提供健康資源、親子遊戲、男性理髮、免費冰沙、DJ音樂、尊巴舞(Zumba)教學等多項免費服務。

三場活動分別為10日(周六)在華埠兩橋社區中心，地址為曼哈頓南街286號；17日(周六)在皇后區的KCS社區中心，地址為貝賽32大道203-05室；24日(周六)在布碌崙埃里克森公園(Leif Ericson Park)，地址為6大道與7大道間的67街。

親情健保同時提醒民眾，隨著疫情的結束，俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)參加者，需要從今年4月起接受資格審查；產品市場經理何翊萍表示，若民眾收到相關信件，切勿置之不理，否則可能失去白卡資格，如需求助，可到親情保健位於緬街41-46號2樓的辦公室諮詢。

亞美成人日間護理協會(AAADA)負責人張寶利、亞美醫師協會(CAIPA)外事主任雪莉、華人策畫協會總監吳明曉以及負責此次活動之一的韓裔社區服務中心(KCS)負責人等出席9日活動。