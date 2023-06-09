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府會互鬥 紐約住房法案胎死腹中

記者張心／紐約報導
霍楚此前提出的住房計畫遭州議會反對，如今她又拒絕了州議會的住房法案包。 （州長辦公室提供）
霍楚此前提出的住房計畫遭州議會反對，如今她又拒絕了州議會的住房法案包。 （州長辦公室提供）

2023年州議會會期本周結束，備受關注的「正當逼遷」(Good Cause Eviction Bill)等住房系列提案並未過關；州議會將矛頭指向州長霍楚(Kathy Hochul)，但對方立即否認，表示是州議會首先拒絕了州府的住房計畫。

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議會議長希士提(Carl Heastie)8日發表聯合聲明，表示參眾兩會已就住房計畫達成協議，推出住房提案包，囊括一系列備受關注的住房政策，比如正當逼遷、住房使用券計畫(Housing Access Voucher Program)、421-a減稅政策延期等。但是，二人指責這些提案無法落實，主因州長反對。

「只是這需要參議會、眾議會、州長三方同意，才能通過成為法案。」史都華-考辛斯和希士提在聲明中寫道，「紐約州正在經歷住房危機，各方只有抓緊達成共識，讓州長簽字立法。我們認為不僅要優先建設平價屋，也要保護租客利益。」

霍楚發言人伍德(Julie Wood)對此立刻採取回應，指出是州議會先拒絕了州長提出的住房協議，現在又把責任推向州長，而自己卻拿不出一個明確的住房計畫。「州議會自1月以來通過了500多項提案，但根本沒有推出過所謂的住房提案包，何來送給州長簽字？」

伍德表示，州長絕對沒有阻礙州議會的工作，並可能在未來幾周自行採取行政行動，以期更快解決紐約州的住房危機。

霍楚曾在年初大力推動住房建設，計畫在未來十年新增80萬套住宅，並為全州各行政區設置新增住宅數量指標；若一地未能達到目標，州府將有權介入。然而，這一提議遭到紐約上州和長島州議員的強烈反對。

此外，知情人士透露，正當逼遷也成為州議會爭論的焦點，並使各方達成一致變得更加困難，該提案擬限制全州租金漲幅，並要求房東驅逐租客必須提出正當理由；該提案雖獲租客維權團體支持，但遭到小房東強烈反對。

「我們必須採取行動，但顯然州議會並沒有準備好。」霍楚表示，顯然紐約州目前的住房供給遠不能滿足需求，「我們將會繼續尋求其他方式達到目的，增加房屋的供給。」

霍楚 紐約州 租客

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