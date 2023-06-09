亞潮萌華埠辦議員參選人政見會 馬泰抵制

政治團體亞潮萌於華埠舉行紐約市第一選區議員參選人政論會，馬泰未出席。(記者張心／攝影)

政治團體亞潮萌(Asian Wave Alliance)日前在華埠 舉行紐約市 第一選區議員參選人政論會，參選人李翠珊(Susan Lee)、張秀雅(Ursila Jung)出席發表參選政見，回答包括治安、住房、教育等多層面提問；現任市議員馬泰(Christopher Marte)以立場、黨派不同為由，未參加該場活動。

亞潮萌主席朱雅婷、同源會會長黃永興聯合主持政論會，分別提出十餘項熱點議題，囊括華埠群眾關心的公共安全、教育、夜店、遊民 所等，也探討紐約市當前備受關注的大麻、賭場、無證客、平價屋、小商業復甦等新聞，以期全方位了解參選人的政見立場。

李翠珊和張秀雅在以上問題上立場趨同，均表示不支持警力削減，認為公共安全的提升是小商業復興的基礎，若當選將聯合市警局、地檢辦公室推動華埠地區治安改善。她們也支持資優班、特殊高中，堅決反對華埠遊民所、監獄、夜店建設。對於未來華埠的發展，她們也認同需要吸引年輕人回流，但爭取平價屋建設，使新生代能夠住得起，才是解決問題的關鍵。

現任市議員馬泰(Christopher Marte)未到場出席，他表示，「亞潮聯盟背書簡歷造假的國會議員桑托斯(George Santos)，現在也沒有撤銷背書，在這個問題上我無法讓步，所以其他組織舉行的政論會我都會參加，唯獨亞潮聯盟的不會。」

對此，朱雅婷回應稱，該組織早已經撤銷了對桑托斯的背書，官網一查便知，「這只是馬泰的藉口，他根本沒有回覆我們的邀請函。」她認為馬泰應該多出席不同政見和組織的活動，聆聽不同群體的聲音。

原定參加的藍佩玲(Pooi Stewart)因家庭原因臨時未能出席。