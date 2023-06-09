山火霧霾來襲 紐約市地鐵空氣更糟

研究顯示，紐約市地鐵系統內空氣質量比遭到汙染的戶外更差。圖為MTA工作人員向乘客發口罩。(Getty Images)

加拿大山火導致美東地區空氣受到嚴重汙染，紐約市 空氣質量(AQI)一度達到「危險」等級，諸多市民因此配戴口罩 出門；但有研究顯示，紐約市地鐵系統內的空氣質量比遭到汙染戶外更差，而且早在霧霾飄來之前，地鐵站 的空氣質量甚至就不如霧霾籠罩下的室外。

紐約大學(NYU)博士生薩波里托(Antonio Saporito)和盧利奧(David Luglio)7日攜帶設備進入百老匯-拉菲逸街(Broadway-Lafayette St.)地鐵站，測量站內空氣中顆粒物質(PM2.5)的含量。

通常紐約市每立方米空氣中的顆粒物質數量為12微克，但7日結果顯示，在地鐵站入口處，其中一個設備的讀數達到了612；而在地鐵站台上，此數字上升到了660，較紐約市的平均水平增加了5400%。

此外，當一輛列車駛入站台並離開時，顆粒物質的數值會下降，一旦列車駛遠，監測器上的數值會再次上升，研究者將其歸因於「活塞效應」。薩波里托表示，當列車通過時，它會推動清新的空氣進入，但當列車離開時，它會帶走所有的顆粒物質並將其再次懸浮在空氣中；而在B線列車上，顆粒物質的水平下降到350以下。

其實，在汙染到來前，地鐵站內的空氣質量就不如霧霾籠罩下的室外；數據顯示，在6日霧霾還未到來時，地鐵西四街(West 4th St.)站的顆粒讀數就已超過了300微克，但兩人並未預料到地上的汙染會大幅增加地下的汙染水平。

盧利奧說，其他研究報告聲稱，顆粒物質是從外部進入地鐵站的，以前並不真的相信這一點，但此次結果展示了這很可能就是正在發生的事情。

薩波里托和盧利奧也表示，此次調查並不是一項嚴謹的科學研究，但認為在地鐵內不配戴口罩是不安全的，因為顆粒物質非常危險，尤其對那些患有哮喘或其他基礎疾病的人而言，他們不該長時間乘坐地鐵。