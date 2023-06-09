紐約客談／華埠的監獄問題還有人管嗎

曼哈頓華埠 的舊監獄 大樓愈拆愈少，逐漸只剩下了鏤空的承重體。市府的油鹽不進標誌著長達多年的社區抗爭幾乎已成定局，翻盤無望。既然舊的都拆掉了，就必然會再建一座新的，畢竟這樣寸土寸金的地方不可能留白，而且市府方面也確實急需新的監獄。

監獄事件的抗爭在曼哈頓華埠可以說是一項歷史意義重大的社區運動，這個事件受到的廣泛關注直接助推了不止一位本地民選官員成功上位，而他們也確實在每次有關監獄工程的新聞事件中都積極露面和表態。乍看之下，民意代表們的姿態都是合格的。不過再仔細想想，只有姿態嗎？

有關監獄最新的新聞頭條停留在一個多月以前。當時，市府方面突然核准了拆除工程，面對強烈的反對聲音，市府一方面強硬拒絕了舊樓改建復用的社區提案，一方面又裝模作樣地表態會延緩兩周時間以用於溝通。如今，已經兩兩周時間過去了，工程繼續，所謂的溝通也像投入深水的石頭一樣，悶聲沈底、不聞回音。

一直堅定要求免拆再利用的民選官員在面對詢問時，一直複誦著「正在溝通，正在努力」的經文。誠然，競選承諾被現實打臉，誰都不好受，可問題是，現在樓已經被拆成了嶙峋的廢墟，還繼續一口咬定「活化利用」，難道要把它改成魔幻主義藝術裝置嗎？

到了這個時候，最需要考慮的是下一步的計畫了。拆除的大局已定，如何在未來的新樓設計和建設方案中繼續步步進逼、從政府那裡拿到盡可能多的資源以彌補工程給社區帶來的傷害，才是現實之策。然而到目前為止，我們還沒有看到這種努力。