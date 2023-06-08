關愛阿茲海默團隊 派送50條防走失項鍊

公益機構阿茲海默症關愛服務和愛心接力基金會在華埠共捐贈了51個防走失愛心項鍊。(石蔚靜供圖)

公益機構阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)和愛心接力基金會(Relay of Love Foundation)7日在曼哈頓華策會華埠老人中心舉辦活動，為51個家有老人的家庭贈送了由蘋果 AirTag改造的防走失愛心項鍊。

項鍊由愛心接力基金會捐贈，該基金會創始人之一姚南介紹，項鍊的主體是蘋果的可追蹤產品AirTag，團隊為其套上防水膠套，並配上外科手術 級別防過敏的不鏽鋼鏈，使老人可以放心隨身攜帶，即時洗澡也不用摘下。在與兒女或親人的電子設備配對設置完成後，配戴此項鍊的老人一旦走失，家人便可根據定位信息尋找老人下落。

每個AirTag上都有一個獨一無二的編碼，因此即便親屬未及時發覺老人走失，救護人員也可根據編碼找出老人的身分信息，並與其家人取得聯絡。

姚南表示，AirTag產品在市面上需求極大，經常斷貨，蘋果公司在瞭解到他們的用途之後，特別為機構開闢了一個賬戶，有求必應，需要多少提供多少。另一創始人韋一透露，機構計畫今年在紐約各區投放2023個愛心項鍊，捐贈範圍除華人社區外，也惠及其他各族裔。