華男癌歿 華聯會籌2萬辦後事

不敵病魔去世的歐秋彬。(本報檔案照)

罹患肝癌晚期的福州華男歐秋彬，日前在親友的陪伴下於布碌崙 (布魯克林)醫院過世，年僅31歲；其身在中國的父親、妻子因申請簽證遭拒，沒能見到歐秋彬最後一面；美國紐約華人聯合會在獲知噩耗後，在華社內展開籌款，日前將籌得超過2萬元的款項交給歐秋彬的親屬，作為辦理後事、以及改善其老家貧困狀況。

3年前從福建長樂偷渡 來美，歐秋彬在今年2月於明尼蘇達州一家日式料理店打工時發現左肩長出腫包，直到一個月後返回布碌崙就醫，才被診斷罹患肝癌晚期；期間，紐約華社和僑團紛紛向歐秋彬及其家人伸出援手，美國亞裔社團聯合總會也試圖為其在家鄉的老父親和妻子申請來美，但兩次面簽都遭拒。在瑪摩利醫院過世的歐秋彬，目前已出殯火化，骨灰送回中國老家與家人團聚。