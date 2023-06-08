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華男癌歿 華聯會籌2萬辦後事

記者顏潔恩╱紐約報導
不敵病魔去世的歐秋彬。(本報檔案照)
不敵病魔去世的歐秋彬。(本報檔案照)

罹患肝癌晚期的福州華男歐秋彬，日前在親友的陪伴下於布碌崙(布魯克林)醫院過世，年僅31歲；其身在中國的父親、妻子因申請簽證遭拒，沒能見到歐秋彬最後一面；美國紐約華人聯合會在獲知噩耗後，在華社內展開籌款，日前將籌得超過2萬元的款項交給歐秋彬的親屬，作為辦理後事、以及改善其老家貧困狀況。

3年前從福建長樂偷渡來美，歐秋彬在今年2月於明尼蘇達州一家日式料理店打工時發現左肩長出腫包，直到一個月後返回布碌崙就醫，才被診斷罹患肝癌晚期；期間，紐約華社和僑團紛紛向歐秋彬及其家人伸出援手，美國亞裔社團聯合總會也試圖為其在家鄉的老父親和妻子申請來美，但兩次面簽都遭拒。在瑪摩利醫院過世的歐秋彬，目前已出殯火化，骨灰送回中國老家與家人團聚。

「初聞消息時，就覺得非常可惜，遭難同胞的年紀非常小」，聯合會理事長黃啟旺表示，在聯合會的微信群裡發動籌款，日前已將籌得的2萬4300元交給歐秋彬的堂弟歐美弟；據他所知，歐秋彬是背負數十萬人民幣的偷渡費來美，希望能改善家中的貧困情況，希望這筆善款能給歐秋彬的家人帶來一絲慰藉，堅強活下去。

美國紐約華人聯合會成員將善款交到歐秋彬的親屬手中。(讀者提供)
美國紐約華人聯合會成員將善款交到歐秋彬的親屬手中。(讀者提供)

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