紐約市6名高中生獲「密爾肯學者」華生占3席

「密爾肯學者」獎學金獲得謝桑蒂今秋將在賓州大學就讀。(主辦方提供)

2023年的「密爾肯學者」(Milken Scholars)獎學金得主於日前公布，紐約市 六名學生喜獲嘉獎，其中三人為華裔。

設立於1989年的「密爾肯學者」獎學金，每名得主可獲得1萬元的獎金以及前途指導、實習機會、並在大學畢業後繼續深造的資助。

來自紐約拉瓜地亞音樂藝術表演高中(Fiorello Laguardia High School Of Music & Art and Performing Arts)的獲獎者謝桑蒂(Sandra Cheah，以上均為音譯)，目前已經獲得賓州大學(Pennsylvania University)的本科錄取，計畫未來在商業領域發展。作為性別平等推動者，謝桑蒂在高中期間創立社團，幫助女生和中間性別者了解創業機會，邀請商界和政界嘉賓到校分享心得。

就讀於曼哈頓亨特科學高中(Manhattan Hunter Science High School)的獲獎者林麗娜(Lina Lin)，將前往耶魯大學 修讀經濟學系，並計畫在教育創新、公共政策、有效利他行為研究等方面繼續發展。林麗娜在疫情 期間創立「全球青年經濟學論壇」(Global Youth Economics Forum)，同25名志願者通過社交媒體舉辦了55場活動，對接超過100萬學生，邀請經濟學家科普經濟歷史知識。