紐約市6名高中生獲「密爾肯學者」華生占3席
2023年的「密爾肯學者」(Milken Scholars)獎學金得主於日前公布，紐約市六名學生喜獲嘉獎，其中三人為華裔。
設立於1989年的「密爾肯學者」獎學金，每名得主可獲得1萬元的獎金以及前途指導、實習機會、並在大學畢業後繼續深造的資助。
來自紐約拉瓜地亞音樂藝術表演高中(Fiorello Laguardia High School Of Music & Art and Performing Arts)的獲獎者謝桑蒂(Sandra Cheah，以上均為音譯)，目前已經獲得賓州大學(Pennsylvania University)的本科錄取，計畫未來在商業領域發展。作為性別平等推動者，謝桑蒂在高中期間創立社團，幫助女生和中間性別者了解創業機會，邀請商界和政界嘉賓到校分享心得。
就讀於曼哈頓亨特科學高中(Manhattan Hunter Science High School)的獲獎者林麗娜(Lina Lin)，將前往耶魯大學修讀經濟學系，並計畫在教育創新、公共政策、有效利他行為研究等方面繼續發展。林麗娜在疫情期間創立「全球青年經濟學論壇」(Global Youth Economics Forum)，同25名志願者通過社交媒體舉辦了55場活動，對接超過100萬學生，邀請經濟學家科普經濟歷史知識。
史岱文森高中(Stuyvesant High School)的王凱蒂(Kitty Wang)秋季將前往哈佛大學學習計算機科學，希望在網絡安全和軟件工程領域發展。王凱蒂是優秀的AP學者(AP Scholar)，曾參加全美計算機奧林匹克數學金牌組比賽，並獲得國家女性和信息技術中心的計算機獎項，也榮獲麻省理工大學(Massachusetts Institute of Technology, MIT)顛覆創新工程獎。
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