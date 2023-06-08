我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

紐約市6名高中生獲「密爾肯學者」華生占3席

記者張心╱紐約報導
「密爾肯學者」獎學金獲得謝桑蒂今秋將在賓州大學就讀。(主辦方提供)
「密爾肯學者」獎學金獲得謝桑蒂今秋將在賓州大學就讀。(主辦方提供)

2023年的「密爾肯學者」(Milken Scholars)獎學金得主於日前公布，紐約市六名學生喜獲嘉獎，其中三人為華裔。

設立於1989年的「密爾肯學者」獎學金，每名得主可獲得1萬元的獎金以及前途指導、實習機會、並在大學畢業後繼續深造的資助。

來自紐約拉瓜地亞音樂藝術表演高中(Fiorello Laguardia High School Of Music & Art and Performing Arts)的獲獎者謝桑蒂(Sandra Cheah，以上均為音譯)，目前已經獲得賓州大學(Pennsylvania University)的本科錄取，計畫未來在商業領域發展。作為性別平等推動者，謝桑蒂在高中期間創立社團，幫助女生和中間性別者了解創業機會，邀請商界和政界嘉賓到校分享心得。

就讀於曼哈頓亨特科學高中(Manhattan Hunter Science High School)的獲獎者林麗娜(Lina Lin)，將前往耶魯大學修讀經濟學系，並計畫在教育創新、公共政策、有效利他行為研究等方面繼續發展。林麗娜在疫情期間創立「全球青年經濟學論壇」(Global Youth Economics Forum)，同25名志願者通過社交媒體舉辦了55場活動，對接超過100萬學生，邀請經濟學家科普經濟歷史知識。

史岱文森高中(Stuyvesant High School)的王凱蒂(Kitty Wang)秋季將前往哈佛大學學習計算機科學，希望在網絡安全和軟件工程領域發展。王凱蒂是優秀的AP學者(AP Scholar)，曾參加全美計算機奧林匹克數學金牌組比賽，並獲得國家女性和信息技術中心的計算機獎項，也榮獲麻省理工大學(Massachusetts Institute of Technology, MIT)顛覆創新工程獎。

「密爾肯學者」獎學金獲得王凱蒂被哈佛大學錄取。(主辦方提供)
「密爾肯學者」獎學金獲得王凱蒂被哈佛大學錄取。(主辦方提供)
「密爾肯學者」獎學金獲得林麗娜將前往耶魯大學深造。(主辦方提供)
「密爾肯學者」獎學金獲得林麗娜將前往耶魯大學深造。(主辦方提供)

耶魯大學 疫情 紐約市

上一則

華男癌歿 華聯會籌2萬辦後事

下一則

「我們的家」台灣綠工藝關係美學展開幕

延伸閱讀

「橘色霧霾」籠罩… 洋基球場像火星 陷入「銀翼殺手」場景

「橘色霧霾」籠罩… 洋基球場像火星 陷入「銀翼殺手」場景
紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩
大募集／紐約客 交出你手中的空污霧霾隨手拍

大募集／紐約客 交出你手中的空污霧霾隨手拍
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

熱門新聞

有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器