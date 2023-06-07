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外賣郎遭撞亡 社區捐36萬助家計

記者許君達／紐約報導
琅岐同鄉會為葉宜捷募得超過36萬元的善款。(記者許君達／攝影)
琅岐同鄉會為葉宜捷募得超過36萬元的善款。(記者許君達／攝影)

來自福州琅岐的華裔外賣郎葉宜捷，今年2月在布碌崙(布魯克林)貨車撞人案中遭遇不幸，留下四個未成年的兒女和年過七旬、獨自生活在家鄉的老母。美國福州琅岐同鄉會發起募捐，6日該會表示，在一個月內，募得超過36萬元的善款，並接受由葉宜捷親屬贈送的錦旗。

福州琅岐同鄉會主席梁守表宣布，截至今年3月11日，同鄉會通過各渠道募得的善款總額為36萬7915.5元，扣除募捐網站GoFundMe的佣金，剩餘款項近36萬。

募捐結束後，同鄉會第一常務副主席林清永和總顧問朱金雲，利用回中國辦事的機會前往葉宜捷的老家探望葉母，經過考察，決定將善款中的4萬元一次性贈給葉母作為贍養費，剩餘的額度留給葉宜捷的四名兒女。

葉宜捷生前為單身父親，獨自扶養兩子一女，另還有一名小女兒由前妻撫養。琅岐同鄉會內人士透露，由於葉家家庭狀況較複雜，對於善款分配的爭議很大，在同鄉會的牽頭下，於近三個月內進行了20多次會議，才討論出初步方案。

梁守表介紹，目前預計葉宜捷的四名子女，每人每月分配1300元，至他們年滿18歲為止。其中，葉家最大的女兒還有17個月即年滿18， 故決定將17個月的撫養費一次性給她。

不過，由於募得善款分為現金和募捐網站上的帳戶，現金由同鄉會代為保管，葉宜捷的妹妹葉秀豐則說，目前她正在為網站部分的資金申請信託，暫時還難以順利支取。

目前，跟隨葉宜捷生活的三名子女正在由葉秀豐代為照顧。葉秀豐原本定居加拿大多倫多，目前她已經把自己的孩子也接到紐約，隨她一同暫住。

葉宜捷(右一)生前與家人合照。(親屬提供)
葉宜捷(右一)生前與家人合照。(親屬提供)

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