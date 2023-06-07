6/8福安康寧同樂日 華埠登場

「福安康寧同樂日」將於8日在紐約中華公所舉辦。(記者劉梓祁／攝影)

由紐約長老會下城醫院(NYP Lower Manhattan Hospital)舉辦的「福安康寧同樂日」活動，將於8日(周四)在曼哈頓華埠 紐約中華公所舉辦，活動當日將有健康講座，以及超過20個機構設置攤位，為民眾提供各種不同的健康、醫療福利保險和社會福利資訊。

活動負責人日前在發布會上表示，今年活動邁入第12屆，同時也是「福安康寧」華人 社區保健計畫創辦的30周年，從最初在華埠的衣廠內進行健康檢查，到如今為超過20萬人提供醫療服務，該活動旨在為社區民眾提高健康知識，鼓勵民眾踴躍參加。

「福安康寧」華人社區保健計畫基金會副主席黃陳潔賢表示，在過去30年來從未改變將醫療保健和專業人員帶入華人社區的目標，並致力解決語言和文化等障礙，未來也將持續不斷支持亞裔 社區。

同時出席發布會者，還有中華公所主席曾偉康、格雷西廣場醫院(Gracie Square Hospital)亞裔精神科項目委員會主席鄭端欣和亞美醫師協會公共關係總監黃雪莉等人。

當天參加者將可獲得食物一份和抽獎券，名額150名，先到先得；還將有養生太極氣功聯誼會作健身運動示範。同樂日將於8日在中華公所大禮堂舉行，地點為勿街62號，活動時間為上午9時30分至下午12時30分。

參加此次活動單位，還包括曼哈頓癌症服務計畫、市長社區心理健康辦公室、市交通局、市中毒控制中心、第一保健、聯合健康保險、富康醫療、華埠退休居民社區服務、壽星花園療養院、親情健保、健信醫保、中央保健、王嘉廉社區醫療中心、阿茲海默症關愛服務、LiveOnNY等。