我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

6/8福安康寧同樂日 華埠登場

記者劉梓祁／紐約報導
「福安康寧同樂日」將於8日在紐約中華公所舉辦。(記者劉梓祁／攝影)
「福安康寧同樂日」將於8日在紐約中華公所舉辦。(記者劉梓祁／攝影)

由紐約長老會下城醫院(NYP Lower Manhattan Hospital)舉辦的「福安康寧同樂日」活動，將於8日(周四)在曼哈頓華埠紐約中華公所舉辦，活動當日將有健康講座，以及超過20個機構設置攤位，為民眾提供各種不同的健康、醫療福利保險和社會福利資訊。

活動負責人日前在發布會上表示，今年活動邁入第12屆，同時也是「福安康寧」華人社區保健計畫創辦的30周年，從最初在華埠的衣廠內進行健康檢查，到如今為超過20萬人提供醫療服務，該活動旨在為社區民眾提高健康知識，鼓勵民眾踴躍參加。

「福安康寧」華人社區保健計畫基金會副主席黃陳潔賢表示，在過去30年來從未改變將醫療保健和專業人員帶入華人社區的目標，並致力解決語言和文化等障礙，未來也將持續不斷支持亞裔社區。

同時出席發布會者，還有中華公所主席曾偉康、格雷西廣場醫院(Gracie Square Hospital)亞裔精神科項目委員會主席鄭端欣和亞美醫師協會公共關係總監黃雪莉等人。

當天參加者將可獲得食物一份和抽獎券，名額150名，先到先得；還將有養生太極氣功聯誼會作健身運動示範。同樂日將於8日在中華公所大禮堂舉行，地點為勿街62號，活動時間為上午9時30分至下午12時30分。

參加此次活動單位，還包括曼哈頓癌症服務計畫、市長社區心理健康辦公室、市交通局、市中毒控制中心、第一保健、聯合健康保險、富康醫療、華埠退休居民社區服務、壽星花園療養院、親情健保、健信醫保、中央保健、王嘉廉社區醫療中心、阿茲海默症關愛服務、LiveOnNY等。

華埠 華人 亞裔

上一則

法拉盛牙醫講座 籲長者注重口腔保健

下一則

新版「清白法案」 剔除重罪、性犯罪

延伸閱讀

曼哈頓華埠綠化啟動 今年擬植樹近百株

曼哈頓華埠綠化啟動 今年擬植樹近百株
芝加哥華埠逆勢成長推手 CBCAC慶25年

芝加哥華埠逆勢成長推手 CBCAC慶25年
買紙仔到慈善家 李秉樞熱愛華社貢獻大

買紙仔到慈善家 李秉樞熱愛華社貢獻大
探索心理健康 哈仙達岡6月17日園遊會

探索心理健康 哈仙達岡6月17日園遊會
王嘉廉社區醫療中心與聯合健保合作 於法拉盛舉辦牙科保健講座

王嘉廉社區醫療中心與聯合健保合作 於法拉盛舉辦牙科保健講座

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
張曉寧(左)的精神鑑定報告正常。(法院Pool Photo)

涉殺華裔律師李進進女嫌 精神鑑定正常

2023-06-03 15:58
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

2023-06-02 14:24
朱勇在第三天的庭審中，見到證物照片突然情緒激動，一度打斷庭審進行。(路透)

獵狐行動案紐約續審再傳2證人 朱勇見呈堂照情緒激動

2023-06-03 11:09

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退