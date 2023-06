法拉盛市政廳將展映六部短片作品,圖為展映作品之一、楊傑敏的舞蹈電影「我」。(本報檔案照)

6月是驕傲月(Pride Month),皇后區國際電影 節將於9日(周五),在法拉盛市政廳,播放六部短片慶祝,其中五部均為華裔導演 作品,以「我是,我們也是」(I AM and WE ARE)為主題,探索各類身分的交叉性(Intersectionality)。

短片分別為:楊傑敏的舞蹈電影「我」,講述身為華裔酷兒舞者的身分認同。林皓偉的「空房間」,以個人經歷為靈感,講述一位教徒自我探索最終出櫃。胡安妮的「便當」,探索亞裔母女的關係並展現一個普通亞裔家庭的日常紛爭與生活。周俊廷(Junting Zhou,音譯)的「一切都會好起來的」,講述兩名男同志 在布碌崙(布魯克林)參加電子樂派對,並反思同志文化、夜店文化以及疫情。黃達之的同志電影「平安夜的前一天」以及Azmi Mert Erdem的酷兒劇情短片「移動」。

活動將在9日晚舉辦,7時開始電影展映,8時30分則為導演討論會,門票免費,有興趣的民眾可至網站https://www.flushingtownhall.org/預定座位。