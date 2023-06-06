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來不及回鄉 福州華男歐秋彬癌末離世

記者胡聲橋／紐約報導
福州華男歐秋彬罹患肝癌，不幸辭世。(歐美弟提供)
福州華男歐秋彬罹患肝癌，不幸辭世。(歐美弟提供)

本報此前報導，福州華男歐秋彬於3月底被診斷為肝癌晚期。6月2日下午，他在親友的陪伴下於醫院過世，年僅31歲。其親友決定於6日為他出殯火化，然後將其骨灰送回中國老家入土安息。

據悉，歐秋彬於3年前借債從家鄉福建長樂偷渡來美。今年2月，在明尼蘇達州一家日式料理店打工的歐秋彬發現左肩長出一個小包，疼痛不已，當時的醫生誤以為是工作時撞傷所致，他自己也沒放在心上。但沒想到的是，小包愈長愈大，到了難以容忍的地步。他3月返回布碌崙(布魯克林)求醫，很快被醫生診斷為肝癌晚期，生命進入倒計時。

在其親友的求助下，紐約華社和僑團紛紛向歐秋彬及其家人伸出援手，捐款幫助其度過困境。美國亞總會和福州琅岐聯合總會協助其在中國老家的老父與妻子等親人申請來美簽證，希望幫歐秋彬與親人見上最後一面，但兩次面簽都被拒絕。

據介紹，生命最後階段的歐秋彬一直心心念念地想回家鄉。在閩籍僑團的幫助下，原打算在本月5日前後護送他搭飛機回國。但2日下午，歐秋彬的病情急轉直下，在醫院發出病危通知2個多小時後，於下午3時55分撒手人寰。

目前歐秋彬的遺體停放在8大道萬壽殯儀館，並定於6日(周二)上午9時至12時舉行哀悼儀式，然後舉殯前往火化房。歐秋彬的堂叔歐美弟，於5日下午代表死者遠在中國的父親，將從中國寄來的兩面錦旗送到美國亞總會和琅岐聯合總會，表示感謝。

布碌崙 8大道 華男

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