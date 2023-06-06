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下東城蘋果銀行一早遭劫 幸無傷亡 嫌犯在逃

記者許君達／紐約報導
曼哈頓下東城蘋果銀行5日早間發生劫案。(記者許君達／攝影)
曼哈頓下東城蘋果銀行5日早間發生劫案。(記者許君達／攝影)

曼哈頓下東城(Lower East Side)一間蘋果銀行(Apple Bank)5日早間發生劫案。根據警方公布的信息，劫案未造成人員傷亡，嫌疑人仍然在逃。

搶劫案發生於早9時左右，當時銀行剛剛開門，客流還不多。遭劫銀行位於格蘭街(Grand St.)465號，與曼哈頓華埠相隔數個街區，事發地點處於大型居民社區中心地帶，銀行外被停車場和綠地包圍，沒有固定商家，案發時在外活動的社區居民也不多，因此目擊者數量有限。

據了解，早9時20分左右，警方接到報案，稱有人在踢銀行大門。警方趕到現場後確認，銀行遭遇了搶劫，並立即開始搜尋劫匪。嫌疑人是一名身高約5呎3寸、體重約160磅的男子，身著黑色夾克、綠色帽衫，犯案時用白色口罩遮擋面部，因此暫無法確認其族裔。案發後，此人沿蒙哥馬利街(Montgomery St.)，並且可能存在同夥。

此後，警方啟動了一級動員令(Level 1 Mobilization)，調查人員登上附近高層建築樓頂試圖尋找嫌疑人蹤跡但未果。中午12時左右，動員令解除。截至發稿，整起事件未報告人員傷亡，也尚不清楚劫匪搶得多少財物。

5日當天事發銀行關閉，大堂背面的私人客戶服務空間內被拉起了警戒線。(記者許君達／...
5日當天事發銀行關閉，大堂背面的私人客戶服務空間內被拉起了警戒線。(記者許君達／攝影)

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