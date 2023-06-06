獵狐行動案徐進妻作證 威脅紙條誰撕下？說法不一

獵狐行動一案5日續審。圖為被告鄭聰穎日前走出法庭。(美聯社)

獵狐行動 案5日續審，受害者之一徐進的妻子劉芳(Fang Liu音譯)出庭作證，她講述了移民 美國後，徐進之父被迫來美國勸徐進回國，以及有人對他家進行威脅和騷擾的經過。不過，到底是誰撕下了徐進家門前的威脅字條，現在有了不同的說法。

此案共有九名被告，庭審至5日已步入第四天。在法官陳家美(Pamela Chen)的主持下，劉芳在紐約東區聯邦法院出庭作證說，他和徐進是2015年4月知道他們成為了獵狐行動的目標。他們之前在2008年就申請了投資移民，2010年來到美國。之前，他們的女兒徐馨紫(Xinzi Xu音譯)已經由劉芳的妹妹劉顏(Yan Liu)接到美國讀書。

2017年4月5日，徐進的父親出現在妹妹劉顏的家中，徐進後來將老父親接到家中。劉芳作證，他們家的住址之前是不公開的，她暗示，正是這次遭遇導致他家地址外洩，最終導致有人到她家脅迫他們回國。

劉芳作證，2018年9月4日，兩名年輕華人到她家前門大聲敲門，使勁擰門把手，當時他們嚇壞了。劉芳馬上聯繫了FBI 。來人走後，劉芳發現來人在前門貼了一張字條，上面寫著「如果你願意，回大陸坐十年牢，你的老婆子女沒事，此事到此為止」。劉芳說，按照FBI的指示，她戴著手套，取下了這條字條作為證據。

不過，這和被告鄭聰穎(Zheng Congying音譯)的律師高博格(Paul Goldberger)的辯詞有了衝突。高博格在開庭陳詞中說，鄭聰穎在徐進家前門貼了這張字條後，第二天又開車去徐進家，把那張字條揭了下來。這一辯詞對被告有利。

到底是誰取下了那張字條呢？高博格在交叉盤問中曾問劉芳，她是否把字條取下來後又貼了上去，劉芳回答說沒有。她還作證說，FBI後來到她家調查，取走了車道上的一個煙頭和一張揉在一起的字條(與前門的字條相同)，但她記不清FBI到底是10日還是11日到她家進行了調查。

劉芳作證說，字條事件後，他和丈夫進一步加強了安全措施，加裝了攝像頭，貼了「私有財產」的標識，將室內的透明窗簾換成了不透明的，還買了棒球杆防身。就在他們夫妻兩人受到騷擾的同時，在加州讀書的女兒也受到了騷擾。有人竟然到她女兒的同學朋友的臉書上詆毀他們兩人。她女兒當時很氣憤，她也擔心女兒的安全，要求女兒每天發短信報平安。此案將於6日(周二)續審。