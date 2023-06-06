在紐約加入白卡(Medicaid)或紅藍卡節省計畫(MSP)／下篇

這些估算是基於2023年聯邦貧困線(federal poverty level, FPL)做出的，並包括標準的$20可豁免額度。即使您的收入稍高，您也可能符合資格。請諮詢Medicaid 顧問您是否可以從收入中扣除某些費用。

紐約州從您的收入中忽略/排除某些健康保險費。例如，如果您超過MSP的收入限額。但為Medigap或其他二級健康保險支付保費 ，您可以從每月總收入中扣除保費以獲得資格。有時您的D部分保費的一部分也可以從您的收入中扣除。從您的社安保障金中扣除的B部分保費($164.90)不能用作可豁免額度。

申請紅藍卡節省計畫

如果您符合上述收入限制並居住在紐約，紅藍卡權益中心(Medicare Rights Center)可以幫助您申請Medicare Savings Program。請致電800-333-4114瞭解更多信息或申請。您也可以聯繫您當地的Medicaid辦公室（社會服務部）並索取申請表的副本以郵寄方式申請或親自申請。請撥打Medicaid諮詢熱線800-541-2831查找您當地的Medicaid辦公室。

如果您加入MSP，將自動獲得Extra Help，這是一項幫助您支付Medicare處方藥（D部分）計畫費用的聯邦計畫。

如果您申請，將需要提交一份簽名的申請表和以下文件的副本：(1)社會安全卡；(2)紅藍醫保卡；(3)出生證明、護照或綠卡；(3)地址證明(例如，電費或電話費帳單)；(4)收入證明（例如，社會安全局獎勵函、所得稅申報表、工資單）等。

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6/17紅藍卡節省計畫 線上免費報名：https://bit.ly/msp0617