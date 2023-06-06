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專家：亞裔在家出櫃比職場更難

記者鄭怡嫣／紐約報導
陳易平表示，亞裔性少數團體仍缺失原生家庭的接受。(陳易平提供)
陳易平表示，亞裔性少數團體仍缺失原生家庭的接受。(陳易平提供)

近年來，亞裔性少數團體(LGBTQ)的能見度及接受度均有顯著提升；然而，儘管有不少亞裔性少數者在職場出櫃，但回家卻由於擔憂不被接受，仍未向父母出櫃，他們也表示需要更多的安全社交空間。

根據紐約亞裔律師協會(AABANY)性少數委員會共同主席、全美亞太律師協會(NAPABA)性少數網路共同主席陳易平，最近十年，紐約的亞裔性少數能見度及團體規模，都有顯著提升。此前，亞裔性少數還曾被視為不具吸引力，在約會網站，經常可以看到有人在個人簡介備註「不要亞裔、非洲裔、過於女性化的同志」(No Asians. No Blacks. No femmes.)，如今已鮮見這樣歧視性的標籤。

「擔心人身安全的亞裔性少數在變少」，陳易平說，這個團體如今的訴求是想要被進一步看見、聽見、並不再受到負面的偏見性的評價，紐約市是個接受度很高的城市，不少企業如今也有踐行多元共融(diversity, equity & inclusion, DE&I)政策的專門部門，這樣的新職場文化招收更多元化的員工，也接受追求和而不同。

「但是，對於亞太裔性少數，缺失的一塊是原生家庭的接受」他說，不少亞太裔在職場出櫃，回到家反而仍是「深櫃」的狀態，當被父母問「什麼時候帶個女朋友回來」，他們也只能以「我最近工作忙，根本沒時間約會」來推搪。

這也使無法獲得家庭認同的性少數者，去組建「自選」家庭(chosen family)；他表示，這些家庭結構各異，有的是「傳統夫妻」，有的是開放關係，但歸根結底是使他們在一個宛若大家庭的社群，可以彼此照顧、關心與保護。

陳易平表示，亞裔性少數面臨的另一問題，是缺少一個令人感到安全、包容、能被看作是家一樣的社交空間。此前，他們每周一次去曼哈頓地獄廚房(Hell's Kitchen)的Therapy同志酒吧聚集，但酒吧在2020年疫情期間關閉，如今，部分亞太裔性少數，移步由泰國裔新開的另一家酒吧Vers，每隔一個周五，那裡便有一場「亞洲之夜」。

「總的來說，亞裔性少數都選擇住在城裡」他說，紐約市更包容，友好，出入方便，目前，不少亞裔性少數住在曼哈頓地獄廚房、雀兒喜、皇后區艾斯托利亞、傑克森高地(Jackson Heights)、布碌崙(布魯克林)市中心(Downtown Brooklyn)、威廉斯堡等相對開放的社區，但也有許多住在法拉盛，「只不過，他們通常去地獄廚房尋找夜生活」。

亞裔 紐約市 曼哈頓

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