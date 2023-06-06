華人家庭「櫃父母」難以啟齒 羞於求助

劉健說，華裔性少數者應和父母加強溝通。(記者和釗宇／攝影)

性少數群體中有「櫃父母」一詞，指孩子鼓起勇氣向父母出櫃後，不能接受的家長，由於害怕外界的指手畫腳，反而將自己關進了櫃子裡。作為性少數者，紐約市 前公校老師、紐約大學專業研究學院客座助理教授劉健，向本報記者分享了自己的經歷與父母的碰撞，也鼓勵更多有需要的人士自我探索，尋求幫助。

劉健2005年移民美國，就讀曼哈頓下東城高中，意識到自己喜歡同性以後，沒有這方面知識的他感到孤獨，陷入困惑，自問「我是不是變態、神經病」，「是不是世界上唯一一個這樣的人」，他的情緒低落，緊張，恐慌，偶爾也影響飲食。

「這不是一個擺在明面交流的問題」他說，當時，他並不清楚這些情緒問題的根源，「但我決定，找出最真實的想法，到底是什麼在困擾著我」。

在學校輔導員與社區組織的推介下，他先去了一家華人 社區醫療中心，與社工作了簡單諮詢後，他的個案以「不嚴重」為由遭到拒接，輾轉至蘇活區服務青少年的組織The Door，他在那裡第一次接受了心理諮詢，「那時，世界也就豁然開朗了」。

在完善了自我認同後，他的心房也逐漸敞開，開始向身邊的同學與老師出櫃，他意識到，身邊人與自己交友，是基於個人品質與個體，而不是性取向，但與此同時，和朋友出櫃相對簡單，「最不濟就是不相往來」，父母卻是最放不下的親緣關係，「和父母出櫃是最難的」。

大三時，劉健決定向父母坦白。父母文化程度不高，接受能力有限，他並不指望他們積極支持，而是希望至少能夠相應了解，不予反對。他說，在出櫃前，父母會問什麼時候生孩子、抱孫子，「我只是希望，出櫃後，這些問題不會出現在飯桌上」。

當時，母親問他，「這是不是個病」，父親則認為他是讓壞小孩給帶偏了。翌日，他邀請同學來家裡聚會，父母儘管情緒低落，但也友善招待。此後，他們對於這個話題便再無交流，處於「不聞不問」(Don's ask. Don't tell)的狀態，「也許，他們心理上偶爾還會幻想，我是不是又會喜歡上女孩」。

他也鼓勵父母與其他類似的家長交流，聆聽他們的心路歷程，不過，他們目前仍不願意面對與交流。

「都說我們出櫃了，家長就被關到櫃子裡了」他說，他理解父母也面臨很大的壓力，「我們自己都曾不了解與接受自己，怎能期望他人的了解與接受」，家長們也害怕被外界評論，指手畫腳，而作為華人與亞裔 ，恥感文化也使得他們難以啟齒，羞於求助，不討論與不面對。

劉健說，他是「幸運的」，因為都是通過正面渠道積極了解與探索，而並非通過網路汲取偏見與誤導性的刻板印象，「了解自己的性取向和身分並不可怕，而是需要通過學習、向外接觸與向內探索，從而接受並真正了解自己」。