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MTA、市警局招工 部分不需學位

記者和釗宇／紐約報導
MTA招聘列車司機、軌道和列車維護員、清潔工等，不要求學歷。(美聯社)
MTA招聘列車司機、軌道和列車維護員、清潔工等，不要求學歷。(美聯社)

華埠人力中心(CMP)日前邀請大都會運輸署(MTA)、市警局(NYPD)等單位舉辦線上招聘介紹會，方便民眾了解市府招聘信息，同時也邀請市人權局華裔專員馮郁雯介紹求職者權利保障信息。

大都會運輸署人力資源主管歐康諾(Deborah O'Connor)介紹，目前MTA共有超過7萬名員工，而且疫情後客流量恢復良好，崗位空缺數量眾多，包括計算機專家、行政、建築師、工程師、採購分析師等，不需要學位的崗位還包括列車司機、軌道和列車維護員、清潔工等；此外，MTA還提供管理培訓生，入職培訓後可在任意崗位任職。

她介紹，有意申請MTA職位的可登錄網站new.mta.info/careers了解；歐康諾表示，申請職位後，若MTA認為符合資質，將聯繫申請者前來筆試和面試。

市警總局招聘部門的警員艾莉森(Ellison)則表示，市警局目前也有不少崗位開放招聘，其中包括一些非制服崗位，如911接線員；她表示，民眾可以登錄招聘網站a856-exams.nyc.gov/OASysWeb/home了解詳情。

市人權局華裔專員馮郁雯則介紹了求職者權益保障問題，她表示，根據紐約市法律，嚴禁雇主根據申請者的年齡、族裔、犯罪背景、信用分數、性別、移民身分、性取向等歧視申請者，同時也禁止雇主在招聘時詢問求職者過去的薪資水平，只能詢問對未來薪資的要求。此外，去年底剛生效的新法規定，雇主在招聘時必須寫明崗位薪資。

MTA 大都會 華裔

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