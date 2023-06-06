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曼哈頓華埠綠化啟動 今年擬植樹近百株

記者許君達／紐約報導
曼哈頓區長李文(右八)、市議員馬泰(左八)等民代，與中華公所主席曾偉康(右五)等社區人士，5日在華埠舉辦植樹儀式。(記者許君達／攝影)
曼哈頓區長李文(右八)、市議員馬泰(左八)等民代，與中華公所主席曾偉康(右五)等社區人士，5日在華埠舉辦植樹儀式。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠建築密集、街道普遍狹窄，除少數公園區域外，長年缺乏樹木；曼哈頓區長李文(Mark Levine)攜市公園局曼哈頓分局長佩雷茲(Anthony Perez)5日在亞倫街舉行植樹儀式，市議員馬泰(Christopher Marte)、中華公所主席曾偉康、東華社區協會(Chinatown East Neighborhood Council)發起人于金山等民選官員和社區人士共同出席。

曼哈頓各區域所能享受到的樹木綠化福利分配嚴重不均，包括華埠在內的下城嚴重缺乏樹木；在社區的持續爭取下，華埠亞倫街(Allen St.)交東百老匯(E. Broadway)的路中安全島處，近日新種植了三株美國楓香樹(American Sweetgum)樹苗。

李文在怡東商場內召開記者會，同時與社區人士進行溝通。(記者許君達／攝影)
李文在怡東商場內召開記者會，同時與社區人士進行溝通。(記者許君達／攝影)

李文在上任之初就推出了「百萬新樹」計畫(Million Trees NYC)，希望發動各社區和選區議員的力量，在全區範圍內大量增加樹木覆蓋。他表示，城區植樹除了能夠在夏天增加樹蔭、降低陰影處溫度外，還能起到平抑洪澇、淨化空氣、吸收溫室氣體的作用。

于金山介紹，今年華埠區域內計畫新增近百株新樹，現已完成了三十多株的種植，主要覆蓋範圍位於包厘街(Bowery St.)和東百老匯區域。不過計畫的進展有賴於民選官員和社區機構的籌款能力。馬泰表示，自己正在爭取10萬元的預算，用於華埠以及整個下東城地區的植樹和綠化。

不過，植樹的困難主要在於維護和保養，新樹苗至少需要五年的呵護，才能成材並獨立生長，華埠包厘街以前種植的一些櫻花樹就因為疏於管理而枯死。于金山介紹了孔子大廈近二十年來綠化工作的成功經驗，表示社區的團結和齊心是重要保障。在華埠出生長大的紐約州高等法院首位亞裔女性法官凌德麗呼籲，植樹應該成為凝聚社區力量的一個紐帶，同時它也考驗了社區領袖和機構與政府溝通協調的能力。

植樹儀式後的發布會在東百老匯的怡東商場舉行，區長也與社區人士就當下關注的問題進行了一些溝通。大華埠民權聯盟共同主席、醫師陳建閃，提到了社區內單身遊民所過於密集，同時又要新增監獄的問題，不過李文並未對此進行有實質性的答覆。

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