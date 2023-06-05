法拉盛嚴打擺攤 小販捉迷藏

因為攤位過大而被警告的攤販開始半價甩賣，吸引不少民眾。(記者高雲兒／攝影)

紐約市 執法機構3月起嚴打包括皇后區法拉盛 等街頭無證攤販，初見成效，不過近期似乎情況反復；市警4日再次清理皇后區法拉盛無證攤販，不過只用口頭警告，讓攤販自行收走貨品；許多無證攤販聞風而逃，但不到半小時攤販又回到原地；也有攤販用半價甩賣抓緊出貨吸引顧客，更有甚者學會了和警察 「打游擊」。

4日中午，法拉盛警員將警車停在攤位面前，用中文播放錄音，警告無證攤販自行將東西收走，並依次下來檢視小販執照。聽聞此言，不少小販拉著推車倉皇逃去。

留下的攤販中都是有退伍軍人攤販執照的。一位在法拉盛火車站邊賣衣服的攤主稱，自己老公是退伍軍人，所以申請得到執照。在她旁邊的一位同樣賣衣服的攤主稱，自己的執照是從一位退伍軍人那租來的，「一天一百多塊」。她表示，今天的警察算是「溫柔」，「先放個喇叭，之前都是直接收走的」。

但是有一位售賣毛巾、碗、筷等日用品的攤販因為攤位過大，被警察警告。根據紐約市的規定，攤位長度不能超過8呎，延伸出人行道的距離不能超過3呎，高度不能超過5呎。於是該攤位攤主情急之下大力甩賣，本來10元的浴巾轉眼只要5元。該攤主稱，自己的貨品堆放在租來的倉庫裡，每天花很多錢，他抱怨「就那麼小的攤位能放什麼東西」。

警察走後約半小時，幾位售賣食品的攤販又拉著小推車回到法拉盛火車站下，儘管路人提醒他們有可能被再次返回的警察沒收物品，他們仍然不為所動；其中一位女攤販，她將兩個箱子放在人行道上，而後自己的推車放在較遠的一邊，每次只擺兩份食品在箱子上，賣出了又去自己的「推車倉庫」取兩份，一旦聽到風吹草動就可以立刻離開。

市民王先生夫婦對此表示同情，並稱很多人「沒有一技之長，這是無奈之舉」。不過高先生說，「警察怎麼抓都沒用，太不好了」，據觀察，無證攤販走後，留下許多擺攤的紙箱和垃圾。

市議員黃敏儀之前表示，擬允許有限商販擺在利普曼廣場(Lippman Plaza)以及北方大道和緬街口的Daniel Carter Beard Mall兩個地點；不過小販對此不滿，稱這兩地恐不足容納現有的70餘個攤位。