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華人眼鏡店遭竊 警方籲提防慣犯

記者胡聲橋／紐約報導
羊頭灣一家華人眼鏡店日前被盜竊團夥偷走多副眼鏡。(巡邏隊提供)
羊頭灣一家華人眼鏡店日前被盜竊團夥偷走多副眼鏡。(巡邏隊提供)

羊頭灣U大道一家華人眼鏡店日前被一女兩男的盜竊團夥偷走多副眼鏡。店家報案後，警方稱U大道另一家商店也遭到一女兩男以同樣手段盜竊，疑為同一團夥。

羊頭灣「本地社區巡邏隊」(Local Community Patrol，簡稱LCP)近日在U大道巡邏時接獲的受害商家的報告，布碌崙(布魯克林)U大道交Homecrest大道處有一家華裔眼鏡店，店主譚小姐說，5月24日下午3時多，有一女二男戴著口罩進到店中，要求挑選眼鏡，她拿出一些眼鏡供挑選後，便轉身去為其他顧客服務。那一女二男在裝模作樣試戴一番後不久離去。

據介紹，等第二天又有顧客前來，譚小姐才發現多副眼鏡不翼而飛。她調出監控錄像查看，發現前一天到店中的一女二男趁著店主忙著招呼其他顧客時，一人將一副眼鏡放入口袋，另一人將一副眼鏡掛在胸前衣服上，走出眼鏡店。這是譚小姐還說，三名竊賊因戴著口罩，她從外觀上判斷其為非裔或西語裔。

這家眼鏡店後來將這起盜竊案報案，市警61分局警探接到報案後表示，近來U大道上一家由其他族裔經營的商店也遭到一女兩男以同樣手段盜竊，而且也戴著口罩，警方懷疑為同一夥人所為。警方提醒商家加強防備。

口罩 布碌崙 華人

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