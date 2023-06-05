法拉盛六四遊行 紀念自由鬥士

天安門事件34周年之際，六四紀念遊行於4日在皇后區法拉盛舉行。(記者顏嘉瑩／攝影)

基督徒公益聯盟、中國民主黨、中國婦權、中國民主團結聯盟等4日在皇后區法拉盛 舉行遊行 ，紀念八九六四 事件中慘死的學生和工人，約三百人參加。

4日下午5時左右，數百遊行示威者聚集於法拉盛圖書館前，他們許多人身穿六四事件紀念T恤，或高舉著「民主」、「自由」、「人權」、「憲政」等藍色旗幟，或拿著「紀念六四」、「結束專制」的橫幅；遊行從法拉盛圖書館遊行到北方大道，數十位警察在周邊維持秩序，並在遊行示威者和民眾前設立圍欄。

多位民運人士依次發言，他們痛批中共當年的鎮壓行為，並要求中共將自由民主等歸還給人民。民主黨全委會副主席高光俊稱，法拉盛在20年前只有少量華人，但是現在卻成了一個「小中國」，「這是中國人在用腳投票，要求得到自由和民主」。時事評論員陳破空則說，雖然89一代已經老去，但是其精神會代代相傳，「民主遲早會在這一代或者下一代實現」。

中國婦權主席張菁表示，遊行示威是為了讓民眾不要忘記這段歷史，並繼續為失去孩子的「天安門母親」伸張正義。她提及，此次遊行中有很多年輕人參與，「他們早就該站出來了，不過現在也不晚」，她說，本次發起活動的負責人之一應欣是90後，他在來美國之前也不知道天安門事件。