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法拉盛六四遊行 紀念自由鬥士

記者顏嘉瑩／紐約報導
天安門事件34周年之際，六四紀念遊行於4日在皇后區法拉盛舉行。(記者顏嘉瑩／攝影)
天安門事件34周年之際，六四紀念遊行於4日在皇后區法拉盛舉行。(記者顏嘉瑩／攝影)

基督徒公益聯盟、中國民主黨、中國婦權、中國民主團結聯盟等4日在皇后區法拉盛舉行遊行，紀念八九六四事件中慘死的學生和工人，約三百人參加。

4日下午5時左右，數百遊行示威者聚集於法拉盛圖書館前，他們許多人身穿六四事件紀念T恤，或高舉著「民主」、「自由」、「人權」、「憲政」等藍色旗幟，或拿著「紀念六四」、「結束專制」的橫幅；遊行從法拉盛圖書館遊行到北方大道，數十位警察在周邊維持秩序，並在遊行示威者和民眾前設立圍欄。

多位民運人士依次發言，他們痛批中共當年的鎮壓行為，並要求中共將自由民主等歸還給人民。民主黨全委會副主席高光俊稱，法拉盛在20年前只有少量華人，但是現在卻成了一個「小中國」，「這是中國人在用腳投票，要求得到自由和民主」。時事評論員陳破空則說，雖然89一代已經老去，但是其精神會代代相傳，「民主遲早會在這一代或者下一代實現」。

中國婦權主席張菁表示，遊行示威是為了讓民眾不要忘記這段歷史，並繼續為失去孩子的「天安門母親」伸張正義。她提及，此次遊行中有很多年輕人參與，「他們早就該站出來了，不過現在也不晚」，她說，本次發起活動的負責人之一應欣是90後，他在來美國之前也不知道天安門事件。

在記者的隨機採訪中，民眾中出生於1989年之後的大陸年輕人，基本都是在來美後才知道此事。28歲的張先生說，他前年通過翻牆知道此事，「當時覺得不能接受」，再加上對中國諸多體制的不滿，他於去年來美；今年24歲的留學生林小姐說，之前大陸管控網絡不嚴格時，她零星看到過一些消息，但是並不很清楚，「四年前來美國知道了這件事，覺得很不可思議」。

約三百人高喊等口號，從法拉盛圖書館遊行到北方大道。(記者顏嘉瑩／攝影)
約三百人高喊等口號，從法拉盛圖書館遊行到北方大道。(記者顏嘉瑩／攝影)
被圍欄圍起的民眾。(記者顏嘉瑩／攝影)
被圍欄圍起的民眾。(記者顏嘉瑩／攝影)
此次遊行中有很多年輕人參與。(記者顏嘉瑩／攝影)
此次遊行中有很多年輕人參與。(記者顏嘉瑩／攝影)
多位民運人士參與遊行。(記者顏嘉瑩／攝影)
多位民運人士參與遊行。(記者顏嘉瑩／攝影)
遊行過程中不少華人圍觀。(記者顏嘉瑩／攝影)
遊行過程中不少華人圍觀。(記者顏嘉瑩／攝影)
數百遊行示威者聚集於法拉盛圖書館前，紀念當年慘死的學生和工人。(記者顏嘉瑩／攝影...
數百遊行示威者聚集於法拉盛圖書館前，紀念當年慘死的學生和工人。(記者顏嘉瑩／攝影)

遊行 法拉盛 六四

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