不要警察 布碌崙社區試行平民維安

「消除布朗斯維爾暴力」開始社區警務試點，避免警方涉入低級別的街頭犯罪。(取自推特)

布朗斯維爾(Brownsville)是布碌崙 (布魯克林)一個治安狀況較差的地區。目前，該社區一個名為「消除布朗斯維爾暴力」(Brownsville In Violence Out)的平民組織已開始試點，每年數次在兩個街區巡邏放哨五天，應對低級別的街頭犯罪。這是紐約在執法方面的一項大膽實驗。

「消除布朗斯維爾暴力」是「布朗斯維爾安全聯盟」(Brownsville Safety Alliance)的一部分，該聯盟由社區團體、市級團體、警察 和布碌崙地區檢察官辦公室人員組成，目的是為了確保減少遭逮捕和捲入刑事司法系統的人數。

紐約時報 報導，「消除布朗斯維爾暴力」這個平民組織體現了執法方面一個簡單而非正統的概念，那就是讓鄰居而不是警察來應對低級別的街頭犯罪。這個組織的成員巡邏時，警方將巡邏地區所有的911電話都轉給這個組織。除非發生重大事件或需要逮捕人，否則警察始終穿著便衣，做這些巡邏員的幕後助手。

雖然這些平民巡邏員沒有逮捕權，但他們曾勸說當地居民交出非法槍支，防止入店行竊，阻止一名男子搶劫雜貨店，並阻止一名孕婦毆打其男友，理由是男友未履行承諾，購買汽車座椅和嬰兒車。

今後三年，紐約市將提供210萬元，幫助那些經常參加「布朗斯維爾安全聯盟」活動的當地組織相互聯繫，使它們能夠更協調一致。

家住布朗斯維爾的坎貝爾(Nyron Campbell)說，居民們已經接受了「消除布朗斯維爾暴力」這個組織，他們讓居民覺得更安全。雖然該地區居民都知道仍需要警察，但這也證明了居民可以自己監督自己。

不過，也有人對此不以為然。居民佩雷茲(Lise Perez)在自家美容院周圍安裝了26個攝像頭，她的櫃台前是一層厚厚的塑料隔板，她不按鈕開門，任何人都無法進出。她說，在這個地區，沒有人會感到安全，所有人都在掙扎著活下去。「消除布朗斯維爾暴力」的五日巡邏計畫也讓她不安，「這就像他們(警察)取消了對我們的保護，這讓我不得安寧。」