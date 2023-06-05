在紐約加入白卡(Medicaid)或紅藍卡節省計畫(MSP)／上

紅藍卡權益中心將舉辦紅藍卡節省計畫介紹會。(主辦方提供)

如果您住在紐約，您可以通過紅藍卡節省計畫 (Medicare Savings Program, MSP) 或Medicaid 獲得醫療保健費用方面的援助。MSP也稱為Medicare Buy-In計畫或Medicare保費支付計畫。如果您的收入有限，該計畫（MSP）可幫助支付您的Medicare費用; 而Medicaid是為某些收入和資產有限的人提供的健康保險。

合格個人 (Qualifying Individual, QI) 節省計畫

支付您的B部分保費

最多可獲得三個月的B部分保費的回溯性報銷（注意：僅適用於在您的MSP生效日期同一年的前三個月內支付的保費）

您不能同時擁有QI和Medicaid

合格醫療保險 受益人 (Qualified Medicare Beneficiary, QMB) 節省計畫

支付醫療保險費

該計畫禁止提供者向您收取Medicare分攤費用（自付額、共同保險和共付額）。這意味著如果您從原始Medicare (Original Medicare) 提供者或您的Medicare Advantage Plan網絡中的提供者處獲得任何Medicare承保服務，都無需付費

您可以同時擁有QMB和Medicaid

Medicaid

某些收入和資產有限的人的健康保險

對於Medicare和Medicaid涵蓋的服務，Medicare 將首先支付，Medicaid可能會承擔您的 Medicare分攤費用，包括共同保險和共付額

可能涵蓋Medicare不涵蓋的服務，例如牙科和╱或眼科

您也可能有資格獲得QMB，它將支付您的B部分保費

要申請，請聯繫您當地的Medicaid辦公室

如果您需要Medicaid保險並且您的收入高於收入限額，您可能有資格加入Medicaid抵降保費計畫 (Medicaid spend-down)。請聯繫您當地的Medicaid辦公室獲取更多相關信息。

如果您申請MSP被拒，並被告知您不符合MSP的資格，您有權要求舉行公平聽證會以質疑該決定。

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