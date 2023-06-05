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李翠珊訪昭倫公所 表態力挺警察

記者許君達╱紐約報導
李翠珊訪問紐約昭倫公所闡述政見。(記者許君達╱攝影)
李翠珊訪問紐約昭倫公所闡述政見。(記者許君達╱攝影)

市議會第一選區議員參選人李翠珊4日走訪曼哈頓華埠的昭倫公所，與多位公所領導、元老和會員舉辦座談會，闡述政見並尋求支持。她強調了自己對治安的關注和對警察的支持，並指責競選對手馬泰對於警察的態度，她同時宣布，自己已經獲得了紐約市警局四個部門工會的支持。

目前，對於警察的態度是市議會競逐者之間爭論最為膠著的議題。李翠珊表示，目前華埠社區最急需改善的是治安。她大力支持警察、反對削減警察開支，還提到，她自己曾經很希望能成為輔警，但遺憾由於一些原因而未能實現。她並宣布，自己已經得到了探員(Detectives)、隊長(Captain)、警佐(Sergeant)及巡官(Lieutenant)四大警察工會的支持，公務員工會DC 37也已對她表達了支持。

除治安外，李翠珊還表達了對住房和教育問題的關注。她表示，教育對華人社區有著格外重要的意義。她自己年輕時進入哥大學習，後又在紐約大學拿下碩士學位，完全依靠自己的努力學習和父母的勤奮工作，因此她反對抽籤入學的方式，認為這樣對勤奮的人並不公平。

參加會談的包括昭倫公所主席譚培育、譚仁義、謝炳燊、許兆權、元老譚連讓、許長炎、書記許培初，以及紐約李氏公所主席李志俠等。

警察 華埠 教育

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