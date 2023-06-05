馬泰訪福建同鄉會 關注社區治安•

市議員馬泰日前拜訪美國福建同鄉會。（同鄉會提供）

曼哈頓華埠 市議員馬泰(Christopher Marte)日前拜訪美國福建同鄉會，與負責人陳恆、陳學順和陳武會面，為即將到來的市議員選舉造勢，並強調自己在當選17個月內為社區解決了多項問題；在場有人呼籲，要以改善社區治安為首要工作目標，馬泰則表示，過去兩年罪案數據已呈下降趨勢。

福建同鄉會的陳恆對市議員馬泰表示歡迎，表示東百老匯 (East Broadway)上有許多福建同鄉，長期與馬泰辦公室保持聯絡，希望他們積極投票，爭取自己的權益。

馬泰發言時介紹了上任以來首個任期所做工作，表示自己兌現競選承諾，不但在華埠開辦公室，更選址在了東百老匯，所以經常有福建鄉親前去尋求幫助。馬泰還表示，自己已要求交通局維修及改更換損壞了的雙語路牌，也在市議會支持通過了農曆新年定為紐約市 公眾假期的議案，更努力在華埠修建公園、種植百餘棵樹，以及將資源投放在學校及住房上。

針對關閉20年的柏路(Park row)重開問題，馬泰表示將在6月8日舉行社區會議，希望社區參與給予意見。

同鄉會常務副主席施廣義提問表示，市議員要如何改善社區治安，因為在華埠居住、營商的華人都對治安問題十分擔憂。馬泰答道，自己一直與市警五分局緊密聯繫，過去兩年的罪案數據已有下降趨勢，並為華埠商改區購買監控攝像頭提供了部分款項，使有需要的小商戶可以領取。