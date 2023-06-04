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紐約台聯會 兒童繪畫比賽頒獎

記者劉梓祁／紐約報導
紐約台灣同鄉聯誼會3日在法拉盛舉辦兒童繪畫比賽頒獎典禮。(記者劉梓祁／攝影)
紐約台灣同鄉聯誼會3日在法拉盛舉辦兒童繪畫比賽頒獎典禮。(記者劉梓祁／攝影)

紐約台灣同鄉聯誼會3日在皇后區法拉盛舉辦2023兒童繪畫比賽頒獎典禮，向九位來自不同年齡組的獲獎者頒發獎狀及獎品；獲獎者的作品將會送至全美台灣同鄉聯誼會年會主辦單位，與全美各地得獎作品一起進入決賽，希望籍此鼓勵及啟發下一代在藝術創作方面的興趣與天賦。

本次比賽以「疫後回春」(The Day after Pandemic)為主題，從4月初開始收集參賽作品。主辦方介紹表示，此次比賽要求作畫尺寸為11乘14吋，共分有三個不同組別，為五至七歲的幼兒組、8至11歲的兒童組和12至15歲的少年組，並由華裔設計師施得嫻(Te-Sian Lera Shih)作為評審。

頒獎典禮不僅展出了所有參賽作品，並向獲獎者頒發獎狀及獎品。紐約台灣同鄉聯誼會會長黎潔瑋表示，雖然今年的參賽作品較以往的百餘幅有所下降，但還是收到了許多獨特、富有創意的畫作。她還說，此次獲獎兒童的畫作將會送往參加9月在新州舉辦的全美台灣同鄉聯誼會，與來自全國各地20多個分會的作品共同角逐，希望紐約孩子能從中學習並取得桂冠。

紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇到場表示，對看到小朋友展現藝術天賦而感到開心，活動不但可以鼓勵孩子發揮想像力和創造力，還能提升其對藝術的熱愛，並創造一個展示才華的平台，增大影響和促進交流。

出席頒獎禮的普瑞特藝術學院(Pratt Institute)教師黃致彰點評說，此次的參賽作品均展現了「重生和希望」的主題，且技巧豐富、畫法活潑，不僅有水彩還有黑白，參賽的孩子都十分有天賦。

此次獲獎者名單為，幼兒組：第一名曉澄，第二名Anthony Sun，第三名Kathy Wang；兒童組：第一名Joanna Feng，第二名Diana Xu，第三名Melissa Hui和Kristy Wang；少年組：第一名Amriel Song，第二名Kevin Chen，第三名Alice Jiang。

參賽作品。(記者劉梓祁／攝影)
參賽作品。(記者劉梓祁／攝影)
參賽作品。(記者劉梓祁／攝影)
參賽作品。(記者劉梓祁／攝影)
參賽作品。(記者劉梓祁／攝影)
參賽作品。(記者劉梓祁／攝影)
參賽作品。(記者劉梓祁／攝影)
參賽作品。(記者劉梓祁／攝影)
參賽作品。(記者劉梓祁／攝影)
參賽作品。(記者劉梓祁／攝影)
參賽作品。(記者劉梓祁／攝影)
參賽作品。(記者劉梓祁／攝影)

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