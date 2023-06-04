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全美拼字大賽 11歲長島華生犀利

記者高雲兒／紐約報導
來自長島的11歲華裔男孩劉華予，日前首次參加全美拼字比賽就打進半決賽。(截自spellingbee官網)
來自長島的11歲華裔男孩劉華予，日前首次參加全美拼字比賽就打進半決賽。(截自spellingbee官網)

來自紐約長島的11歲華裔男孩劉華予(Brian Liu)，日前首次參加全美拼字比賽(Scripps National Spelling Bee)，一路過關斬將，最後打進半決賽，贏得全國第23名的成績；縱然該成績讓劉華予微微感到遺憾，他的家人卻為兒子首戰就有如此成績，感到驕傲。

在北大頸初中(Great Neck North Middle School)就讀六年級的劉華予，從小在主要說中文的家庭長大，他在3月擊敗來自納蘇郡(Nassau County)、威徹斯特郡(Westchester County)、蘇福克郡(Suffolk County)的47名學校冠軍，一舉獲得長島拼字比賽冠軍，並在上月底到馬州國家海港區(National Harbor)，與來自全國以及部分外國的229名選手共同競賽。

其中在上月30日舉辦的三輪預賽中，劉華予表現極佳，尤其是在第二輪比賽中，考官要求他定義「agoraphobia」(廣場恐懼症)這個詞時，他流暢回答出「這是對開放空間的恐懼」。

但也有讓人捏把汗的時刻，比如考官要求劉華予拼寫「feral」(野生)一字時，他猶豫著問考官是否可以重複這個詞，當下氣氛變得緊張起來。然後劉華予鎮定地詢問了詞的起源，並再次詢問了定義，最後成功拼出單詞。劉華予承認，因為第一次參賽，一切都是未知的，所以挺緊張的。他媽媽卻覺得，兒子一旦站在舞台上，反而不那麼緊張了。

上月31日，劉華予順利通過四分之一決賽的兩輪比賽，但最後在半決賽遺憾離場，卡住他的單詞是「meralgia」，意思是特別嚴重的神經痛。劉華予表示，那一瞬間感到有點難過，不過沒一會兒就好了，「畢竟第一次參加」；事實上，他為了參加該比賽，每天都額外抽出兩三個小時來準備。

考官在他離場時說，劉華予令人印象深刻，並指已經迫不及待地想看他未來的表現，並期許他繼續參賽。

劉華予一家在家時主要都說中文，對於兒子的表現，劉華予母親對此結果很滿意，「已經很好了，我們全家都為他感到驕傲」；她還說，這是全家第一次陪兒子到這麼遠的地方參加比賽，「就好像度假一樣，讓孩子開開眼界」。

劉華予的母親說，兒子在學習方面一直很主動，「功課成績都是A+，我們也沒怎麼管」。課餘時間，劉華予也喜歡看如哈利波特(Harry Potter)一類的書，同時也愛音樂，四歲起就拉小提琴。

對於是否明年將繼續參加拼字比賽，劉華予說目前不確定，但會把母親的建議牢記在心，「儘量去享受過程」。

劉華予在3月贏得長島拼字比賽冠軍，此次雖止步全國半決賽，但家人都為其驕傲。(家人...
劉華予在3月贏得長島拼字比賽冠軍，此次雖止步全國半決賽，但家人都為其驕傲。(家人提供)

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