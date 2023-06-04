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貝瑞吉新建高中計畫 社委會投票反對

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙第十社區委員會反對在聖尼古拉老人住宅舊址建新高中。(谷歌街景圖)
布碌崙第十社區委員會反對在聖尼古拉老人住宅舊址建新高中。(谷歌街景圖)

在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的奧運頓大道(Ovington Avenue)新建高中的計畫，最近在布碌崙第十社區委員會中，遭到投票反對；理由包括附近已有多所公校、交通過分擁擠，學生進出不方便等。

市府計畫在位於奧運頓大道的已被棄用的聖尼古拉老人住宅(St. Nicholas Home)，新建一所可容納676名學生的高中。不過，在日前的第十社委會上，有34人對該計畫投了反對票，只有六人投票支持，另外還有一人缺席、一人棄權。

由於附近高中過度擁擠，市教育局才批准新建這所高中。根據統計，附近的漢密爾頓堡高中(Fort Hamilton High School)的學生容量已達155%，新越卓高中(New Utrecht High School)143%，而羅斯福高中(Franklin Delano Roosevelt High School)達118%。

不過，社委會青年服務教育和圖書館委員會組長西蒙-馬哈尼(Stephanie Simone-Mahaney)說，擬定校址附近人口過度密集，道路窄小又是單行道，恐影響急救車和警車通過，使附近街道更加擁擠。

另外，投票反對的委員們也表示，附近已有多所公校，4大道交奧運頓大道處有PS30小學初中，對面還有信義會小學(Lutheran Elementary School)，如果再建一所高中，共有超過5600名學生將在同一街道出入，勢必造成堵塞。

支持建新高中的委員何特西(Dan Hetteix)則說，貝瑞吉過去80年來都沒有新高中，而且新建學校最難的就是物色地點，現在好不容易有了一個校址，如果被拒絕，不知何時才能再找到下一個適合的地點。

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