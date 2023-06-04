班森賀家庭同樂日 大人小孩都喜愛

由布碌崙多個華人團體攜手聖亞大納西天主教學校，舉辦的家庭同樂日3日舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

由布碌崙 (布魯克林)多個華人 團體攜手聖亞大納西天主教學校(St. Athannasius Catholic Academy)舉辦的家庭同樂日，3日在班森賀校園舉行；禮物和食物派送、孩童遊樂設施、成人舞團表演，吸引眾多華人家長帶著小孩出席。

該活動由殉職華警劉文健遺孀陳佩霞發起，獲得華人健康協會、明日之星、Bay Parkway商會、紐約市警與聖亞大納西天主教學校的支持與合作；現場搭建的彈跳屋(bounce house)、多元族裔歌舞表演，臉部彩繪等活動受到小朋友的熱烈歡迎，同時還有獎品抽獎、新鮮蔬果派送，家長和孩子都度過愉快的一天。