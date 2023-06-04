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班森賀家庭同樂日 大人小孩都喜愛

記者顏潔恩╱紐約報導
由布碌崙多個華人團體攜手聖亞大納西天主教學校，舉辦的家庭同樂日3日舉行。(記者顏潔恩╱攝影)
由布碌崙多個華人團體攜手聖亞大納西天主教學校，舉辦的家庭同樂日3日舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)多個華人團體攜手聖亞大納西天主教學校(St. Athannasius Catholic Academy)舉辦的家庭同樂日，3日在班森賀校園舉行；禮物和食物派送、孩童遊樂設施、成人舞團表演，吸引眾多華人家長帶著小孩出席。

該活動由殉職華警劉文健遺孀陳佩霞發起，獲得華人健康協會、明日之星、Bay Parkway商會、紐約市警與聖亞大納西天主教學校的支持與合作；現場搭建的彈跳屋(bounce house)、多元族裔歌舞表演，臉部彩繪等活動受到小朋友的熱烈歡迎，同時還有獎品抽獎、新鮮蔬果派送，家長和孩子都度過愉快的一天。

62分局警員齊倫托(Ralph Cilento)也到場派發社區安全手冊，並提醒大眾如何有效預防犯罪，例如在地鐵等公眾場合，時刻注意周圍的人，並注意身上的貴重物品和背包等；居住在公寓大樓，或在高樓上班的人，在等電梯時也該保持警惕，注意是否有人跟蹤，一些劫匪也會在電梯抵達前搶走隨身物。警員提醒，危機時刻不值得與劫匪拚命，寧可交出身上的貴重物品，也不要與劫匪有肢體衝突，否則可能丟失性命。

由布碌崙多個華人團體攜手聖亞大納西天主教學校，舉辦的家庭同樂日3日舉行。(記者顏...
由布碌崙多個華人團體攜手聖亞大納西天主教學校，舉辦的家庭同樂日3日舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

華人 地鐵 布碌崙

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