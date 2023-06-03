威利點建案 多數民眾反對賭場

不少華人到場參加。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 威利點花旗球場賭場建案，自披露以來飽受爭議，民權中心(MinKwon Center)近日舉辦里民大會，除再次對社區進行民調 ，也抗議改變球場周邊空地用途；會上多數民眾對賭場仍持反對意見，民權中心發言人則表示，該區域的公園用地性質不可改。

賭場里民大會在法拉盛 自由猶太教堂(Free Synagogue of Flushing)舉辦，會上民權中心公布了一系列由多個皇后區非營利機構組成的合作組織「消除貧困：法拉盛」(Undo Poverty：Flushing)，所製作的賭場調查，表明社區因語言障礙和社會隔離，更容易遭受貧困、壓力和創傷，容易藉由賭博紓解壓力，逃避現實。

後果則會導致家庭生活惡化，甚至最後導致破產和犯罪率上升；法拉盛有超過一半的亞裔，和約四分之一的人群，生活在貧困中，更容易在賭博上成癮。

該調查獲得與會者的支持，華人石女士表示，看到身邊有朋友因為丈夫賭博，吃了很多苦，而這樣的故事在社區中並不鮮見。

住在法拉盛多年的汪先生反對建賭場，他說，可以接受其他娛樂項目，但是賭博不利於民生，「只有害處，沒有好處」。

據悉，大都會球隊老闆柯恩(Steven Cohen)團隊迄今為止已經雇用了多家遊說公司，花費260萬元向政界人士和社區團體推銷賭場項目。

民權中心執行主任朴約翰(John Park)表示，此次的里民大會，除了了解民眾對建賭場的想法，另外也抗議改變球場周邊空地的用途；他解釋，該空地早在1939年就被指定為法拉盛草原可樂娜公園的一部分，是公共使用的公園用地，不可變更。

日前州眾議員奧伯利(Jeffrion L. Aubry)提出A5688號提案，要求開發球場停車場用地，並用作「博彩」(gaming facility)、以及「商業、零售、娛樂、酒店」等，該提案目前則在州眾議會委員會審查，仍未被提上議程。

代表當地的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)近日則表示，在民調有65%民眾反建賭場的情況下，不會在本季立法季截止前為賭場提新案，所有議程將延至下一個議會會期。

這場聚集包括華裔、韓裔以及白人等近百人的里民大會，會上只有一兩個支持賭場建案；有消息指若建賭場，將占總面積的4%，對此柯恩團隊未否認。