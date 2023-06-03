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廢水病毒含量高 紐約疫情恐再起

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，紐約市廢水中新冠病毒濃度很高，恐代表著疫情處於反彈的早期階段。(市府提供)
數據顯示，紐約市廢水中新冠病毒濃度很高，恐代表著疫情處於反彈的早期階段。(市府提供)

儘管新冠疫情緊急狀態已經結束，但疫情並未消失；紐約市及周邊郊區的廢水檢測結果顯示，廢水中新冠病毒濃度很高，恐代表著疫情處於反彈的早期階段。

根據紐約州廢水監測網路(NYS Wastewater Surveillance Network)的數據，全市14條廢水處理管道中的病毒含量處於「高位」，每10萬人中感染人數至少為50人；過去兩周的監測數據也顯示，從4月底開始，廢水中的病毒含量一直處於上升趨勢，尤其是布碌崙(布魯克林)、史泰登島、皇后區以及部分布朗士區急劇上升；此外，上州郊區的新羅謝爾(New Rochelle)和洛克蘭郡部分地區情況類似。

州衛生廳也表示，近期的檢測數據顯示陽性率小幅上升；市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)此前也確認，廢水中病毒含量上升，但他和公衛專家認為，因此斷定疫情將全面爆發尚早，近期的疫情反彈可能因為天氣轉暖、人們聚集活動增多，或因為Omicron新型亞變異株的出現。

不過，廢水中病毒含量數據仍值得注意，疫情緊急狀態結束後，過去依賴核酸檢測判斷疫情的方法不再可靠；目前州衛生廳不再要求醫院和養老院對員工和訪客檢測，更不要求對無症狀者檢測，是否檢測全憑醫院自行決定。

市大公共衛生學院教授李布魯斯(Bruce Y. Lee)表示，不再全面進行檢測，將導致需要更長時間才能判斷疫情是否反彈。

他表示，廢水中的病毒含量只能給出病毒社區傳播的大致情況，無法做到像檢測一般精細，因為一條廢水管道可能涉及13萬到110萬人；住院數和死亡數仍然具有意義，但這兩個數據屬於滯後數據，在疫情爆發後才會有明顯增長，目前州府數據顯示，全州住院數小幅增長，但病例數和總體檢測次數仍然較低。

瓦桑表示，春夏之交疫情數據反彈並不鮮見，高風險人群仍須小心防疫，如果住院率飆高，衛生局將建議室內場所戴口罩。

疫情 檢測 緊急狀態

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