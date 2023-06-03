紐約客談／8大道擺攤亂象 整治無方

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道 無證擺攤景象困擾當地居民已久，儘管通過社區人士，居民屢屢向市府機構、民選官員貼切反映這些問題；可多年來，民意代表舊人走了、新人又來，不變的始終是當地的生活亂象，誰也沒有根治的方案。

曼哈頓華埠 承擔歷史和旅遊中心的角色，一旦出現生活亂象，無論是市府或是當地組織都大有人在意、大有人管；皇后區法拉盛 雖之前也有無證擺攤的狀況，不過在市議員黃敏儀推動下，開出罰單、法院傳票、直接扣留和沒收商品等嚴峻的執法行動，很大層面地打擊了無證攤販。

相較之下，8大道華社同等的問題，至今都沒有重大的解決進度，且這裡的商業街道比法拉盛還狹隘，一旦攤位變多，連帶的問題接種而來；曝曬在陽光底下的食物，引發食品安全問題，占道造成路人行走困難，更是給老人家、小孩、孕婦等弱勢群體帶來挑戰，更別說濕滑的地板，既發出臭味，還可能讓人跌倒。

對於力求勝選的參選人，常把整治8大道衛生、改善擺攤亂象的話掛在嘴邊，但選上之後真的能根治問題的，目前為止無人辦到；最令人氣憤的是那些想要兩面討好的民選官員，既表示理解居民在這樣的情況下生活不易、另一方面又想體諒無證攤販只是混口飯吃，不願意剝奪他們的經濟來源，結果被迫接受現況的，還是當地居民。

譬如前幾天的掃蕩行動，事先便給攤販無數次警告，對於蠻橫不聽的人也是苦口婆心地勸，到最後也沒開罰單，如何起到震攝作用？既然要取締，就不要再心軟，強制攤販改以合法的渠道營業，才會以理服人。