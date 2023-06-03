我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

紐約客談／8大道擺攤亂象 整治無方

紐約客談

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道無證擺攤景象困擾當地居民已久，儘管通過社區人士，居民屢屢向市府機構、民選官員貼切反映這些問題；可多年來，民意代表舊人走了、新人又來，不變的始終是當地的生活亂象，誰也沒有根治的方案。

曼哈頓華埠承擔歷史和旅遊中心的角色，一旦出現生活亂象，無論是市府或是當地組織都大有人在意、大有人管；皇后區法拉盛雖之前也有無證擺攤的狀況，不過在市議員黃敏儀推動下，開出罰單、法院傳票、直接扣留和沒收商品等嚴峻的執法行動，很大層面地打擊了無證攤販。

相較之下，8大道華社同等的問題，至今都沒有重大的解決進度，且這裡的商業街道比法拉盛還狹隘，一旦攤位變多，連帶的問題接種而來；曝曬在陽光底下的食物，引發食品安全問題，占道造成路人行走困難，更是給老人家、小孩、孕婦等弱勢群體帶來挑戰，更別說濕滑的地板，既發出臭味，還可能讓人跌倒。

對於力求勝選的參選人，常把整治8大道衛生、改善擺攤亂象的話掛在嘴邊，但選上之後真的能根治問題的，目前為止無人辦到；最令人氣憤的是那些想要兩面討好的民選官員，既表示理解居民在這樣的情況下生活不易、另一方面又想體諒無證攤販只是混口飯吃，不願意剝奪他們的經濟來源，結果被迫接受現況的，還是當地居民。

譬如前幾天的掃蕩行動，事先便給攤販無數次警告，對於蠻橫不聽的人也是苦口婆心地勸，到最後也沒開罰單，如何起到震攝作用？既然要取締，就不要再心軟，強制攤販改以合法的渠道營業，才會以理服人。

8大道 法拉盛 華埠

上一則

美洲中華牙醫學會年會6/11舉行　歡迎牙醫同業及牙醫學院就讀學生參加

下一則

獵狐行動案再傳2證人 朱勇見呈堂照情緒激動

延伸閱讀

進入颶風季 氣象局預估今年9颶風襲擊紐約市

進入颶風季 氣象局預估今年9颶風襲擊紐約市
紐約法拉盛79歲亞裔老太走失 家人急尋

紐約法拉盛79歲亞裔老太走失 家人急尋
法拉盛同一華人超市 1個月逮5嫌

法拉盛同一華人超市 1個月逮5嫌
車門上鎖時被拉開 華人遭尾隨被偷

車門上鎖時被拉開 華人遭尾隨被偷
市大皇后學院畢典 萬人參加

市大皇后學院畢典 萬人參加

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28
男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

2023-05-26 07:19
嚴志文的遺孀趙坤英(左)26日以手寫信，懷念已逝的先生，並感謝社區的幫助。(本報檔案照)

紐約遭槍殺外賣郎嚴志文遺孀撰文憶亡夫、謝社區

2023-05-27 13:01
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

2023-06-02 14:24
朱勇(右)30日在律師董克文(左)的陪同下，出席審前會議，會後他表示案情簡單，只是協助老鄉討錢。(記者胡聲橋／攝影)

2華人1退休警官涉獵狐行動 5/31開審

2023-05-31 02:30

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…