車門上鎖時被拉開 華人遭尾隨被偷

江先生5月31日下午在紐約美食城買飯時，於鎖車時被尾隨。(江先生提供)

住在皇后區法拉盛 多年的華人江先生，近日在到「紐約美食 城」買飯時，被一名男性竊賊盯上，趁他停車正在鎖車時，悄悄拉開後車門，導致車輛無法正常上鎖，短短幾分鐘內就被偷走放在車內的錢包和證件；江先生雖有報警，卻因證據不足無法立案，提醒民眾在鎖車時，一定要確認車子鎖好後才離去。

根據江先生，該案發生在5月31日下午3時左右，他將車停在法拉盛的紐約美食城，買了小票返回車輛拿零錢，然後走進商場買飯，不過短短幾分鐘時間，出來後就發現自己車內的錢包、信用卡、現金還有駕照 和工卡等證件全部不翼而飛。

江先生急忙跑到美食城內調閱監控畫面，發現他在停車時，就已經被一名男性尾隨，他從車裡出來時，該名男性繞到車的另一側偷偷拉開車門，導致車輛無法上鎖；因為當下環境吵雜，江先生也沒有仔細聽車門有沒有正常上鎖就直接離開。

從錄像中看到，該名竊賊十分謹慎，在江先生離開後，他還跟隨江先生進入美食城，確認江先生已經離開後，才又返回車輛，拉開車門拿走所有物品。

江先生返回時，發現車子的左後門被拉開小縫，因為監控錄像中未顯示有其他人員靠近過車輛，江先生立即拿著錄像報案，但是警員表示，無法看出該名男性手中有拿東西，因此不能確認江先生車內物品是遭到該名男子偷竊。

警方還說，如果江先生日後發現證件被用於非法目的，就可到警局報案，對此江先生只能無奈的說：「出事了再找警察，是不是太晚了」。

目前江先生已將銀行卡和相關證件掛失，雖然目前實際損失不過200多元，但他也發現這不是個案，身邊還有其他人分享，法拉盛常有人趁車主不注意微微拉開車門，導致車輛無法上鎖。

由於市面上有不少車都是自動鎖，只要人離開車子幾秒鐘，車輛就會自動上鎖，沒有主動上鎖習慣的車主，常會疏於防範；對此江先生也提醒，就算車子是自動鎖，也要確認車輛上鎖後才離開，確保安全。